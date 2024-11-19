Хищение 21 млн грн в "Укрзалізниці": с экс-чиновницы сняли все обвинения

С бывшей должностной лица "Укрзалізниці" сняли обвинения в завладении 21,4 млн грн государственных средств. Соответствующее решение 19 ноября принял Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

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Как объявил судья во время видеотрансляции заседания, экс-начальницу управления закупочных процедур "Укрзалізничпостача" Ирину Гордееву признали невиновной и оправдали в связи с недоказанностью совершения ею преступления. Учитывая это, арест ее имущества был отменен.

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) готовится обжаловать такое решение в Апелляционной палате ВАКС, поскольку прокурор не согласился с принятым решением. Он уверен, что собранные доказательства свидетельствуют об умышленном злоупотреблении обвиняемым своим служебным положением.

"Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что экс-чиновница "Укрзалізниці" умышленно злоупотребила своим служебным положением, чтобы обеспечить безосновательную победу одного из обществ в процедуре закупки метизной продукции в 2014 году и дальнейшую растрату средств государственного предприятия в пользу такого победителя" сообщили в САП.

Кроме Ирины Гордеевой, по этому делу НАБУ и САП обвиняли еще трех человек: Надежду Богдан, Дмитрия Цивуна и Романа Кравчука. По версии следствия, в 2014-2015 годах бывший заместитель директора "Укрзалізничпостача" Кравчук, экс-председатель комитета по конкурсным торгам "Укрзалізничпостача" Гордеева якобы по предварительному сговору с директором ООО "Инкомм" Богдан и финансовым директором ООО "Союз-Энерго" Циву в 2014 году государственной закупки элементов креплений для железнодорожного пути по завышенным на 21,4 млн грн ценам, чем наносили ущерб госпредприятию. Гордееву решили судить по отдельности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Надежда Богдан и Дмитрий Цивун заключили соглашение со следствием, в результате чего им удалось избежать лишения свободы. Им назначили 4,5 года условного лишения свободы с 1 годом и месяцем испытательного срока и 17 тыс. грн штрафа. Также они должны возместить почти 11 млн грн в дополнение к 10,7 млн грн, которые уже вернули государству.

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