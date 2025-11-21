Грозят штрафы до 17 тыс. грн: с 1 января 2026 года в Украине изменят правила для части "ФОПов"

С 1 января 2026 года ФЛП (физлиц-предпринимателей, укр. – "ФОП") 1-й группы в Украине будут штрафовать за отсутствие терминалов или иной возможности безналичной оплаты. Минимальное наказение за первое нарушение составит от 1 700 грн до более чем 3 000 грн (в зависимости от оборота "ФОПа"). А самый крупный штраф, в размере 17 000 грн, предусмотрен только для серийных нарушителей, которые злостно не выполняют правила.

Такие изменения были предусмотрены уже давно – они прописаны в постановлении Кабинета министров № 894 еще от 29 июля 2022 года. Им был установлен поэтапный переход на безналичные платежи в разных населенных пунктах и для разных типов бизнеса:

При этом штрафы за отсутствие терминалов прописаны в статье 163-15 КУоАП. В ней указано, что:

штраф за первое нарушение составляет от 1 700 до 3 400 грн ;

составляет ; за повторное в течение года – от 8 500 до 17 000 грн.

Следует учитывать, что это не какие-то отдельные штрафы для ФЛП 1-й группы. Такие санкции применяются ко всем нарушителям, просто с 1 января 2026 года для самых мелких "ФОПов" перестанет действовать исключение.

Кроме того, Госпродпотребслужба теоретически может наложить дополнительный штраф в размере 8 500 грн на основании Закона "О защите прав потребителей".

Что изменится для ФЛП с 1 января 2026 года

Все физлица-предприниматели, в том числе 1-й группы, в Украине будут обязаны принимать безналичные платежи – например, через POS-терминал или мобильное приложение.

– например, через POS-терминал или мобильное приложение. Это правило коснется, в частности, и тех, кто осуществляет продажи через торговые автоматы и выездную торговлю .

. Еще с 2025 года терминалы стали обязательными для населенных пунктов с населением менее 5 тыс. человек, но для таких ФЛП действовали исключения.

Соответственно, с 1 января 2025 года всех ФЛП начали штрафовать на суму до 17 000 грн (в зависимости от вида деятельности и обстоятельств), если они не обеспечивают возможность безналичных расчетов даже в малых населенных пунктах.

Санкции до 1 января 2026 года не применяются к плательщикам единого налога первой группы, которые торгуют с использованием торговых автоматов, ведут выездную (выносную) торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную сельхозпродукцию.

к плательщикам единого налога первой группы, которые торгуют с использованием торговых автоматов, ведут выездную (выносную) торговлю, продают собственноручно выращенную или откормленную сельхозпродукцию. Использовать РРО (ПРРО) и выдавать фискальные чеки тем же "ФОПам" 1-й группы все еще не обязательно, и с 1 января 2026 года, если удается настроить безналичную оплату без этого (например, использовать смартфон как POS-терминал), "кассовый аппарат" ставить не нужно.

