Государство недосчиталось 2,5 млрд грн: правоохранители разоблачили схему незаконного завладения Международным аэропортом 'Одесса'. Фото и видео

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили схему незаконного завладения международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Пятерым лицам сообщили о подозрении.

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Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена. Об этом сообщили пресс-служба САП и НАБУ.

По данным следствия, в 2011 году подозреваемые разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.

В дальнейшем город потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли. Злоумышленник же годами присваивали доход. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в собственность Одессы все его имущество заставили в банк для получения кредита, который не погашали вообще.

В результате местный бюджет понес убытки на общую сумму более 2,5 млрд грн, часть из которых (118 млн грн) – это стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль.

Примечательно, что полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе.

Фигурантам дела объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины, бывшему мэру Одессы дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 366 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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