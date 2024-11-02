Государство не обеспечило условия для привлечения инвесторов в зеленую энергетику, – эксперт

Государство не обеспечило необходимые условия и стимулы для привлечения инвесторов на "зеленые" аукционы по строительству возобновляемой энергетики.

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Об этом написал Андриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего".

"К сожалению, по факту аукцион не состоялся - на него никто не подался", - сказал Прокоп.

По его словам, первой причиной этой проблемы является то, что законодательство запрещает участвовать в аукционах тем компаниям, которые уже работают в секторе ВИЭ и получают зеленый тариф (feed-in tarrif) или рыночную премию (feed-in premium).

"Другими словами, компаниям, имеющим опыт работы в отечественном секторе ВИЭ, вход на аукционы запрещен", - пояснил эксперт. Он отметил, что такое ограничение никак не способствовало тому, чтобы в Украину пришли новые западные компании. Согласно условиям распределения квоты поддержки на 2024 год, выдающихся правительством, объявляется строительство 88 МВт ветровых мощностей, 11 МВт солнечных электростанций (на левом берегу Днепра) и 11 МВт других (биомасса, биогаз, малая гидроэнергетика).

"Ожидать прихода нового, незнакомого с Украиной инвестора в столь малый проект в условиях войны бесполезно", - добавил Прокоп.

Он считает, что с таким подходом государство вряд ли выполнит Нацплан по ВИЭ до 2030 г., который предполагает, что 27% конечного энергопотребления будет покрываться возобновляемыми энергоресурсами.

"Законодатель должен пересмотреть подходы к проведению аукционов. Потому что здесь либо шашечки, либо реальное строительство распределенной генерации", - подчеркнул Прокоп.

Ранее эксперты прогнозировали, что многомиллиардные долги Гарпока перед предприятиями зеленой энергетики значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах. Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн.