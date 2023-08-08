Госканал FREEДОМ попал в скандал: экс-владельцу "Зе Медиа" заплатили миллионы за статьи и шоу Пальчевского 

Госканал FREEДОМ ("Мультимедийная платформа иновещания Украины") в августе в рамках двух тендеров заказала у компании "Имажинариум" статьи на 2,9 млн грн. И СМИ, и народные депутаты обратили внимание: цены на статьи оказались в разы выше рыночных. И хотя в оценках стоимости работы не учли перевод на английский, который предусмотрен подписанными договорами, цена действительно может быть значительно завышенной.

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Тендеры выиграла компания, владелец которой ранее проводил опросы и размещал рекламу партии "Слуга народа". При этом за несколько лет он уже успел получить от госканала более 17 млн грн.

О том, чем известен "Имажинариум" и что стоит знать о скандале, читайте в материале OBOZREVATEL.

FREEДОМ и скандальные закупки

"Просто подонки! Государственный телеканал FREEДОМ заказал написание текстов по 4 тысячи гривен за 2 тысячи знаков (2 грн за каждый символ), суммарно более чем на 2,5 миллиона гривен", – возмутилась на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко. Правда, при этом Геращенко, как и все СМИ, разместившие новости о скандальном тендере, не уточнила, что в 2 тыс. грн входит не только написание текста, но и его литературный перевод на английский язык. Но даже с учетом перевода, предложенная цена – выше рыночной. Тендер выиграла компания "Имажинариум".

"Издания платят мало. За статью могут заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. грн и там скорее всего будет больше 5 тыс. знаков. Больше платят компании, за рекламный текст, если он грамотно написан, могут платить и по 4 тыс. грн за 2 тысячи символов. Но тут нужно не просто написать по готовому ТЗ, скорее всего это будет просто запрос, под которой нужно будет придумать реализацию. Перевод стоит не больше 140 грн за тысячу знаков, за 100 грн можно без проблем сделать. Я бы сказала, что рыночная цена текста с переводом для СМИ – 340-500 грн за тысячу символов, то есть раза в два меньше", – рассказывает OBOZREVATEL копирайтер с 6-летним стажем Илона.

При этом Илона отмечает: нужно разделять текст копирайтера, от текста журналиста. "Копирайтер может написать статью для сайта строительного магазина по цене 50-100 грн за тысячу символов. А если вам нужно собрать информацию, обработать ее, обзвонить экспертов, собрать мнения, то копирайтер этим заниматься не будет. А журналист-фрилансер на эту работу за 100 грн за тысячу символов скорее всего не согласится", – добавляет она.

Даже при условии, если компания закупает журналистские авторские материалы с литературным переводом на английский язык, стоимость текстов – как минимум в 3-4 раза выше рыночной. Часть указанной суммы в виде заработка заберет заказчик, а журналист либо копирайтер, который выполнит задание, в лучшем случае получит меньшую часть от выигранного тендера. При этом, если бы FREEДОМ привлек собственных журналистов для написания текстов, либо предложил работу фрилансерам напрямую, расходы бюджета могли бы быть в разы ниже.

Чем известна компания и ее собственник

"Имажинариум" за 11 лет и 9 месяцев своего существования получила тендеры на 17,3 млн грн и вся эта сумма – от госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (FREEДОМ). Всего было шесть тендеров все за последние годы. К примеру, в конце 2021-го, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны, компания получила 12 млн грн на создание программы "О жизни" с Андреем Пальчевским. Остальная сумма – покупка текстов.

В мае 2023-го 480 текстов с переводом объемом по 2 тыс. знаков купили за 1,92 млн грн (4 тыс. грн за один текст). В тендере принимала участие только одна компания, экономия от торгов – 0%. Похожий тендер произошел в мае на сумму 408 тыс. грн. А два последних – в августе на общую сумму 2,9 млн грн. И снова всего один участник торгов и нулевая экономия.

Процедура публичных тендеров предполагает допуск к торгам всех участников, которые соответствуют критерии. После происходят торги и побеждает тот участник, который соответствует требованиям и готов выполнить работу за меньшую сумму. "Имажинариум" во всех тендерах был единственным участником. Собственник компании – Владимир Татаренко, предприниматель из Мариуполя. Он также до 2020-го владел "Зе Медиа". Именно эта компания получила во время выборов в 2019-м 17 млн грн от "Слуги народа" на размещение билбордов с рекламой партии. "Слуга народа" также оплатила "Зе Медиа" опрос на местных выборах ("5 вопросов президента").

В конце 2021-го, после того, как "Имажинариум" получила от FREEДОМ тендер на 12 млн грн, компанию "Зе Медиа" переименовали на "Ведо Лайн". Сейчас фирма принадлежит гражданке Грузии Унанян Диане. Это единственная компания, которая есть или когда-либо была в ее собственности.

К слову, на последние тендеры "Имажинариум" уже успели пожаловаться в Госаудитслужбу. Отметку о жалобе разместили в системе Рrozorro. Теперь чиновникам предстоит разобраться, не нарушил ли госканал конкуренцию и не было ли злоупотребления власти при заключении на первый взгляд сомнительных сделок.