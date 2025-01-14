Госгеонадра снова проиграли суд: как пытаются реализовать схему с подсанкционным активом

Северный апелляционный хозяйственный суд 14 января отказал Государственной службе геологии и недр и фактически сохранил арест на спецразрешения на добычу ископаемых в Житомирской области. Фактически это уже второй отказ в удовлетворении апелляционной жалобы. После многочисленных расследований в СМИ суд своим решением в очередной раз согласился с незаконностью схем передачи подсанкционных активов одиозным бизнесменам.

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Речь идет о решении суда по делу №910/11526/24. Северный апелляционный хозяйственный суд остановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, таким образом, компания по орбите Сергея Шапрана и Владимира Осипова не сможет получить спецразрешения на добычу ископаемых в Житомирской области.

Какие схемы заблокировал суд

Ранее Хозяйственный суд заблокировал схемы, по которым подсанкционные месторождения могли быть переданы в частные руки в обход государства. Она и пыталась переоформить на себя спецразрешения компаний группы "Юнигран" – а это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца, на овладение которой и был нацелен Шапран.

В марте-2024 Государственная служба геологии и недр, которую тогда возглавлял Роман Опимах, возобновила действие лицензий для трех компаний группы "Юнигран", несмотря на то, что санкции против их бенефициара-россиянина Игоря Наумца оставались в силе. Впоследствии эти спецразрешения были перепроданы структурам, связанным с Шапраном и Осиповым, среди которых фигурирует уже упомянутое ООО "Новел Пром".

Так, находящееся под санкциями спецразрешение "Коростенского карьера" (одно из предприятий группы UNIGRAN Игоря Наумца) было отчуждено в пользу ООО "Новел Пром". Вскоре "Новел Пром" попыталась перепродать разрешение на ООО "Коростенская добывающая компания" Сергея Шапрана.

Это привело к вмешательству Министерства юстиции, признавшему изменения в госреестре незаконными, несмотря на то, что соглашения продолжились, указывая на возможный конфликт интересов в Госгеонадрах. Впрочем, несмотря на запреты, в ноябре-2024 Госгеонедр в рекордно быстрый срок переоформили очередное спецразрешение на добычу ископаемых фирмы Сергея Шапрана.

Детали этих злоупотреблений раскрыли в масштабном расследовании юрист и эксперт в области антикоррупционной политики Александр Леменов. Одной из центральных фигур этой схемы он называет именно эксглаву Госгеонедр Романа Опимаха.

OBOZ.UA публично обращается в правоохранительные органы с требованием исследовать информацию об участниках схем и привлечь их к уголовной ответственности.

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца. А именно о том, как:

активы подсанкционного российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца были выведены из-под санкций и проданы частным компаниям и об операции, к которой были привлечены украинские бизнесмены и чиновники, включавшая незаконную переписку имущества через фиктивные соглашения и манипуляции с юридическими лицами;

были выведены из-под санкций и проданы частным компаниям и об операции, к которой были привлечены украинские бизнесмены и чиновники, включавшая незаконную переписку имущества через фиктивные соглашения и манипуляции с юридическими лицами; с помощью схем пытались спасти бизнес. Бенефициаром группы компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Уолкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года.

– лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года. о том, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работу в Малине ;

в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве, к которому считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвинялся в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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