'Это хуже блекаутов и ракетных обстрелов': 'Укрметаллургпром' призвало правительство отказаться от остановки бронирования

Остановка бронирования, инициированная правительством, представляет угрозу для промышленности, ведь предприятия могут потерять квалифицированных рабочих, на подготовку которых требуется много лет. Это чревато остановкой производства, поэтому Украина не получит товары, необходимые для обороны.

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Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на пресс-конференции.

"Остановка бронирования для предприятий хуже блекаутов или ракетных обстрелов. У нас могут забрать кадры, которые мы просто не сможем заменить ни через месяцы, ни за годы. Потому что это настолько квалифицированные кадры, что нужны годы для того, чтобы подготовить нового специалиста. Некоторые наши предприятия, которые должны были просто продлить статус критически важных, не могут его продлить. Списки на бронирование не принимаются. И если ТЦК зайдет, они просто заберут всех остальных людей, и предприятия остановятся", - подчеркнул Каленков. Он подчеркнул: в системе признания предприятия критической действительно лазейки для спекуляций. Но эти лазейки можно закрыть без остановки бронирования для компаний, которые были и остаются критическими украинской экономике и обороне.

"Продукция, которую мы производим – стальная. Это спецсталь, которая идет на броню, сталь и арматуру для фортификационных сооружений. Это идет напрямую на нужды Вооруженных Сил. Мы имеем такую же ответственность, как любое предприятие, подчиненное Укроборонпрому. Наши предприятия были критическими и останутся критическими. Более того: нам нужно не 50% бронировать, а гораздо больше! Потому что уже сейчас на предприятиях в отрасли от 15 до 27% людей, которые могут быть мобилизованы, уже мобилизованы. Это десятки тысяч людей, которые сейчас воюют", – отметил Каленков.

Он призвал власти навести порядок в процессе признания критичности предприятий, не останавливая бронирование, ведь потерянное на аудит время может обернуться для экономики гораздо большими потерями.

"Да, нужно разбираться, почему за полгода у нас втрое возросло количество забронированных. Втрое возросло количество критических предприятий? Так я не думаю. Но разбираться нужно раздельно, не останавливая процесс бронирования. Потому что дни и недели пока идет аудит, приведет к тому, что мы остановимся", - резюмировал Каленков.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (EBA) также призвали правительство возобновить бронирование, ведь остановка этого процесса стала критической проблемой для бизнеса, которая может привести к закрытию предприятий.