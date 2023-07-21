"Энергоатом" купил электрические автобусы для подвоза сотрудников за 234 млн грн, – Железняк

Государственное предприятие "Энергоатом" купило автобусы на сумму 234,4 млн грн. Речь идет о 10 электрических автобусов для подвоза сотрудников до предприятия.

Видео дня

Об этом со ссылкой на Prozorro написал в своем Telegram-канале член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. "Много писал, что у нас же не только в местных закупках, а на госпредприятиях. Решил вчера вечером поискать вам пример, и честно – тот случай, когда сам прям был шокирован", – отмечает Железняк.

У "Энергоатома" есть подразделение, которое занимается подвозом людей к атомным станциям. Подразделение закупило для этих целей 10 автобусов за $736 000 каждый.

"Еще раз. За $736 000 каждый! И таких сразу купили 10 с поставкой на апрель 2024-го. То есть через 10 месяцев на $7,3 млн Да, это электроавтобус и возможно даже именно этот турецкий имеет крутой салон, но $736 тысяч за штуку?", – возмутился Железняк.

За эти деньги можно было купить три Mercedes Maybach, или 7 Tesla X, или все 10 обычных автобусов вместо одного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров также заплатил почти полмиллиона гривен за подарочные наручные часы. На циферблате и задней крышке этих часов должны располагаться изображение малого Государственного герба Украины и надпись "От премьер-министра Украины", а футляр для них иметь особый вид.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!