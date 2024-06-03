Экономическое сообщество поддержало повышение и дифференциацию акцизов на табачные изделия

Экономисты поддержали решение комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, который рекомендовал принять за основу законопроект №11090. Он предполагает повышение табачных акцизов, перевод их ставок с гривны на евро и их дифференциацию.

Законопроект №11090, разработанный Министерством финансов Украины под руководством Сергея Марченко и поддержанный профильным парламентским комитетом под председательством Данила Гетманцева, имеет целью обеспечить дополнительные поступления в бюджет свыше 28 млрд грн до 2029 года и гармонизировать украинское акцизное законодательство с ЕС.

Так, исполнительный директор Украинского института будущего Анатолий Амелинпрогнозирует, что акцизная дифференциация на сигареты и ТВЭН не только даст дополнительные средства для госбюджета и Вооруженных сил Украины, но также позволит сократить теневой рынок сигарет Украины, доля которого в конце 2027 г. %.

По его словам, доходы бюджета будут расти за счет увеличения налоговой базы по ТВЭН и того, что это полностью легальный вид продукции.

"Теневой рынок Украины сейчас – это исключительно рынок сигарет, которые подрабатывают, выпускают и продают в неконтролируемом количестве. Однако ни слова нет о нелегальном рынке табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭНы)" - объясняет А.Амелин. – Ведь из-за сложности производства ТВЭНов их почти не подделывают в Украине, контрабанда по ним тоже не фиксируется. Соответственно, переключение части потребителей с нелегальной продукции на легальную поможет и уровень теневого рынка снизить, и даст дополнительные поступления в госбюджет".

Профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета Николай Пасичный уверен, что инициатива Минфина учитывает положения Директив ЕС и ведущий европейский опыт реализации государственной акцизной политики. Принятие законопроекта в будущем может обеспечить дополнительный фискальный эффект для бюджетной системы.

Институт налоговых реформ в своем исследовании проанализировал соответствие законопроекта европейской практике.

"В подавляющем большинстве странах-членах ЕС и Великобритании, которые уже на законодательном уровне закрепили определение ТВЭН и отнесли их к определенной категории подакцизных товаров, ТВЭН облагаются налогом по сниженным, дифференцированным ставкам налога. Кроме того, уже выдвинута инициатива, что акцизный налог на ТВ должно быть меньше на 50%, чем акцизный налог на сигареты. - пишут в исследовании эксперты Института налоговых реформ Елена Хотенко и Марина Стадник.

Согласно исследованию Growford Institute, в среднем по ЕС разница в акцизах на сигареты и ТВЭНы составляет около 66%. В Украине же в случае принятия законопроекта разница не будет столь значительной – лишь 20% по состоянию на 2029 г.

Эксперты ОО " Институт налоговых реформ ", опираясь на европейский опыт, приводят главные аргументы в поддержку уменьшенных акцизных ставок для ТВЭН по сравнению с обычными сигаретами в Украине. Во-первых, ставки акциза на ТВЭН будут меньше сигаретных, однако они также будут расти до 2028 года и, согласно экспертным расчетам, доходы по ним составят 3,82 млрд грн в течение 4 лет за счет уменьшения нелегального рынка сигарет и переход потребителей на ТВЭН. . Во-вторых, в отличие от традиционных сигарет, рынок ТВЭН в Украине легален на 99,9%. В-третьих, меньший акциз на ТВЭН по сравнению с сигаретами и рост распространения бездымных продуктов приведет к снижению уровня нелегальной торговли сигаретами, которое выросло в Украине до рекордных 25% рынка.