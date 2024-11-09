Два горшка пустили с молотка почти за $10 млн: как выглядят и чем уникальны

На аукционе Sotheby's была продана пара китайских фарфоровых горшков эпохи династии Мин, датируемых XVI веком. В результате торгов окончательная стоимость антикварных изделий почти в 10 раз превысила их предварительную оценку.

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Как сообщили в аукционном доме, в аукционе за двойной лот приняли участие более 10 участников, а сами торги длились между 20 минут. В итоге он достался частному коллекционеру из Азии за 9,6 млн долларов. Изначальная цена продажи предполагалась на уровне $1 млн.

"Этот замечательный результат делает это произведение китайского искусства самым дорогим произведением искусства, проданным на мировых аукционах в этом году", — отметили в Sotheby's.

Частично привлекательность лота можно объяснить тем, что это было первое появление на аукционе пары целых горшков из "рыбной" серии вместе с крышками. Известно, что она не менее 100 лет хранилась в коллекции семьи из Германии. Представители аукционного дома назвали "настоящим чудом" то, что эти фарфоровые изделия уцелели, пережив Вторую мировую войну и бомбардировки немецкого Висбадена, где жили владельцы горшков.

Единственная другая пара хранится в Музее Гиме в Париже. Также известно о трех других горшках из этой серии, которые находятся в руках частных коллекционеров.

Так называемые "рыбные" банки изготавливались во время правления императора Цзяцзина с 1522 по 1566 год, став свидетельством значительного скачка в уровне фарфоровой индустрии Средневекового Китая. На этих горшках изображены золотистые карпы, плавающие в прудах, укрытых цветами лотоса и другими растениями.

"Керамика всегда занимала важное место в Китае, и хотя ее традиции существуют и в других местах – на Ближнем Востоке и Европе, – ее история в Китае исчисляется тысячелетиями. Со временем китайцы усовершенствовали свою технологию, и их достижения не имеют себе равных нигде в мире", – цитирует CNN главу отдела китайских произведений искусства в Sotheby's Asia Николаса Чоу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее редкий фотоаппарат Leica MP2 1958 года продали на аукционе в Германии за 1,56 млн евро. Этот апарат был разработан в рамках серии испытаний камер, предназначенных для фотожурналистики. Всего было выпущено 27 экземпляров Leica MP2.

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