Доступность лекарств зависит от сотрудничества всех участников рынка в Украине, – Червоненко

Обеспечение доступности лекарственных средств для украинцев возможно только при четком сотрудничестве всех участников фармацевтического рынка.

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Об этом заявил председатель правления ГС "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ) Игорь Червоненко на 14-м Аптечном саммите, посвященном актуальным вопросам фармацевтической отрасли.

По его словам, снижение цен на лекарства требует создания прозрачных механизмов ценообразования и контроля за их реализацией.

Среди предложенных шагов было озвучено:

– введение референтного ценообразования;

– создание публичного реестра предельных оптово-отпускных цен;

– упрощение процедур регистрации генерических препаратов;

– возможность параллельного импорта жизненно необходимых лекарств в случае их отсутствия в Украину.

"Мы должны работать вместе, объединяя усилия государства, бизнеса и общественности, чтобы обеспечить пациентов доступным и качественным лекарством", – подчеркнул Червоненко.

Отдельное внимание председатель правления АПАУ обратил на важность обеспечения непрерывного наличия основных лекарственных средств в аптеках.

Выступление Червоненко стало частью обсуждений на саммите, собравшем более 300 участников, включая представителей парламента, профильных министерств, аптечных сетей, производителей и дистрибьюторов.

Среди главных тем форума – регулирование электронной торговли, маркировка лекарств, запуск производства медицинских препаратов на основе каннабиса и дефицит кадров в фармацевтической отрасли.

Игорь Червоненко также отметил необходимость создания единой площадки для наработки реформ, которая могла бы координировать Министерство здравоохранения или профильный комитет Верховной Рады.

По его словам, такой формат диалога позволит объединить усилия всех участников рынка – производителей, дистрибьюторов, аптек и государства.

"Только вместе мы можем обеспечить стабильность отрасли и доступность лекарства для всех украинцев", – подчеркнул Червоненко.