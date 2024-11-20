Доступного жилья станет больше: в Украине приняли закон о передаче в льготную аренду квартир и домов

В Украине был принят закон об инвентаризации недвижимости для создания интерактивной базы жилья, которое будет передаваться переселенцам в льготную аренду. Это поможет ВПЛ выбирать жилье онлайн, а подавать заявки можно будет после полугода с момента принятия закона.

Видео дня

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Павел Фролов. 20 ноября 2024 года Верховная Рада Украины сделала значительный шаг в решении проблемы жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), приняв закон №11281.

Документ предполагает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости с последующей передачей части объектов в льготную аренду для переселенцев. Инициатива поддержала 258 народных депутатов. Авторами законопроекта №11281 являются народные депутаты IX созыва: Фролов Павел Валерьевич, Ткаченко Максим Николаевич, Горбенко Руслан Александрович, Козырь Сергей Вячеславович, Войцеховский Виталий Александрович, Неклюдов Владлен Михайлович.

Цель закона – создание современной интерактивной базы данных, облегчающей доступ к информации о доступном жилье. В рамках инвентаризации будут собраны данные обо всех объектах недвижимости, пригодных для проживания. На основе этой информации создадут интерактивную карту, которая станет важным инструментом для скорейшего обеспечения переселенцев жильем. Особенности публичной интерактивной карты:

подробная информация об объектах: на карте будет отображаться техническое состояние жилья, имеющиеся фотографии, количество доступных мест и другие важные характеристики;

на карте будет отображаться техническое состояние жилья, имеющиеся фотографии, количество доступных мест и другие важные характеристики; оценка инвестиций: будут определены ориентировочные объемы средств, необходимых для ремонта и обустройства жилья;

будут определены ориентировочные объемы средств, необходимых для ремонта и обустройства жилья; доступность: информация будет в открытом доступе, что обеспечит прозрачность процесса и привлечение международных партнеров.

Этот подход позволит внутренне перемещенным лицам выбирать жилье с помощью онлайн-платформы, указывая свои предпочтения по региону, условиям проживания и т.д. Одним из ключевых аспектов закона есть сотрудничество с международными организациями. Власти получат возможность активно коммуникировать с донорами, привлекать средства на ремонт и ввод жилья в эксплуатацию. Это позволит использовать международную финансовую помощь с максимальной эффективностью.

По словам народного депутата Павла Фролова, первые заявки на получение льготного жилья ВПЛ смогут подавать примерно через полгода после вступления закона в силу. Это время необходимо для завершения инвентаризации, создания карты и подготовки нормативной базы для работы платформы.

Сегодня в Украине проживают более 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Многие потеряли дома из-за войны и вынуждены проживать во временных условиях. Новый закон призван изменить ситуацию, предложив системное и долгосрочное решение. Благодаря инвентаризации недвижимости и созданию публичной базы данных процесс распределения жилья станет более прозрачным, а сама проблема менее острой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители пяти областей Украины могут получить грант до 700 долларов для обучения и повышения квалификации. Предпочтение будут отдаваться переселенцам, одиноким родителям, беременным женщинам и людям с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!