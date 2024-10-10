Депутатку, навравшую в декларации на миллионы, арестовали: какое наказание грозит коррупционерке

Депутат Хмельницкого городского совета была арестована по подозрению в незаконном обогащении после обнаружения более 1,5 миллиона долларов незадекларированной наличности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Печерский районный суд Киева принял решение об ее аресте на два месяца с правом внесения залога в размере 49 миллионов гривен.

Депутат подозревается в незаконном обогащении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Дело началось с расследования по коррупционным схемам на Хмельницкой таможне, в которых могла быть привлечена депутат.

Во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, а также по месту жительства и работы правоохранители обнаружили значительные суммы наличных денег: более 1,491 миллиона долларов, 30 тысяч евро и около 500 тысяч гривен. Эти средства не были задекларированы в официальной налоговой отчетности, что и послужило причиной для подозрения в незаконном обогащении.

Женщина, подозреваемая в этом деле, вероятно, является Светланой Баранской – депутатом Хмельницкого городского совета от партии "Европейская солидарность". Она также является директором частной компании, занимающейся недвижимостью и логистикой, и управляет несколькими обществами с ограниченной ответственностью. По имеющейся информации, депутат занимала должность в комиссии по вопросам градостроительства, земельных отношений и охраны окружающей среды, что делает ее роль в городском совете значительной.

Подозрение в незаконном обогащении депутата основывается на выявлении незадекларированных средств, что прямо нарушает требования законодательства о публичной отчетности и декларировании имущества. Согласно украинскому законодательству, статья 368-5 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с возможностью конфискации имущества. Такое наказание является одним из самых строгих в рамках борьбы с коррупцией, особенно в отношении должностных лиц, имеющих доступ к ресурсам города или региона.

Офис Генерального прокурора, осуществляющий процессуальное руководство по этому делу, подтвердил, что идет досудебное расследование. В настоящее время депутат содержится под стражей, а следствие продолжает изучать возможные коррупционные схемы, в которых она могла участвовать. Вопрос об избрании меры пресечения и продлении ареста будет решаться судом в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по данным НАПК, 30% проверенных деклараций должностных лиц содержат значительные ошибки, в среднем на 15 миллионов гривен каждая. Этот факт подчеркивает важность тщательного контроля и ужесточения регулирования в сфере декларирования, что поможет обеспечить большую прозрачность государственной службы.

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