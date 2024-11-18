Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: украинцам рассказали, к чему готовиться

За выходные бензин А-95 на украинских АЗС подешевел – правда, практически незаметно. Так, в понедельник 18 ноября стоимость топлива снизилась на 1 коп. по сравнению с ценой пятницы 15 числа – до средних 55,66 грн/л. В целом же, по ожиданиям, в ближайшую неделю (заканчивается 24 ноября) стоимость бензина в Украине не претерпит изменений.

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Об общей ситуации на рынке говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что потребление топлива падает.

"Обычно за шесть недель до Нового года спрос на топливо растет на 5-10% по сравнению с предыдущим месяцем. В этом году спрос ниже прошлогоднего, поэтому роста на 10% мы не ждем", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: водители, которые будут следить за акционными предложениями сетей АЗС, смогут заправиться со скидкой. Тем более, что акции на выходных "стали уже традицией топливного ритейла".

Впрочем, резюмируется в материале, в будущем это может стать проблемой для операторов АЗС. Поскольку потребители привыкнут заправляться по выходным, "а проливов в будние дни почти не будет".

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 18 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,66 грн/л, что на 1 коп. ниже предыдущего показателя (15 ноября). Впрочем, последний раз стоимость ресурса выходила за рамки 55,75 грн/л 24 октября, а потому такие изменения можно назвать не более чем незначительными колебаниями.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л;

Укр-Петроль – 53,03 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Паралель – 57,66 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ожидает рост стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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