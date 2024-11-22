Что будет с ценами на бензин на выходных: украинцам рассказали, к чему готовиться

За прошедшие сутки стоимость бензина А-95 на украинских АЗС не изменилась – 22 ноября, как и днем ранее, она находится на среднем уровне 55,66 грн/л. В то же время, по ожиданиям участников топливного рынка, до окончания недели (24 ноября) стоимость бензина в Украине не претерпит крупных изменений – однако благодаря акциям водители смогут заправиться со скидкой.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: причиной же того, что на рынке не предвидится значительных изменений, является снижение потребления топлива. Так:

Обычно за шесть недель до Нового года спрос на топливо растет на 5-10% по сравнению с предыдущим месяцем.

В этом году спрос ниже прошлогоднего, поэтому рост на 10% не ожидается.

Можно выгодно заправиться по акционным ценам

В то же время, подчеркивается, водители, которые будут следить за акционными предложениями сетей АЗС, смогут заправиться со скидкой. Тем более что акции на выходных "стали уже традицией топливного ритейла".

Впрочем, резюмируется в материале, в будущем это может стать проблемой для операторов АЗС. Поскольку потребители привыкнут заправляться по выходным, "а проливов в будние дни почти не будет".

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 22 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,66 грн/л, что соответствует цене предыдущего дня. Впрочем, на этом уровне цена ресурса находится уже довольно продолжительное время: последний раз дороже средних 55,67 грн/л бензин стоил 14 ноября – всего на 2 коп. больше, 55,69 грн./л.

В целом же, крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 52,95 грн;

Маркет – 52,99 грн;

Фактор – 53 грн;

Укр-Петроль – 53,03 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Параллель – 57,66 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на АЗС ряда областей украинцам вместо бензина продавали фальсификат. В частности, реализация осуществлялась через заправки Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей – с использованием фиктивных товарно-сопроводительных документов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!