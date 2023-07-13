'Были заработаны еще до 2010 года': президент 'Киевгорстроя' Кушнир объяснил происхождение состояния его семьи

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир рассказал, что с начала своей профессиональной деятельности занимается бизнесом, поэтому значительная часть средств, которыми сегодня владеет семья, была заработана еще до 2010 года.

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Об этом он рассказал в интервью УНН.

Игорь Кушнир отметил, что свою деятельность он начал по возвращении из армии в 1993 году.

"До этого я и сварщиком работал, и водителем бензовоза – всякое было в жизни. Затем открыл фирму. Что-то получалось, что-то нет, но впоследствии бизнес начал расти и развиваться. Жил я тогда в Кременчуге – прожил там практически до 2010 года. И за это время мне удалось создать очень неплохой бизнес, по меркам Украины, куда входило не одно предприятие. У меня был свой нефтеперерабатывающий завод, было 50 штук заправок, было бензовозов 50 штук, были рестораны, гостиницы. Ресторанами Оксана (жена. – Ред.) управляла. Были помещения – торговой площади было около 30 тысяч квадратных метров. Даже два МакДональдса арендовали у нас помещение. Были офисы плюс до этого были теплицы на площади 15 гектаров – выращивали розы, герберы и другие растения. И мы вкладывали в развитие города, района. То есть, поймите, я приехал в Киев не "нищетой" без гроша в кармане, я приехал бизнесменом. И проблем с деньгами у меня не было", – отметил Игорь Кушнир.

В 2010 году его пригласили на государственную службу, поэтому имущество перешло к жене.

"И она начала работать. Естественно, сначала я иногда помогал ей советом, но сейчас она сам руководит всеми процессами – я туда не лезу. Впоследствии все в Кременчуге было распродано. И я там не появлялся, не помню уже даже сколько лет, 13, наверное. И когда все распродали, получилась значительная сумма. А почему она стала киприоткой? В какой-то момент уже шла война – Донбасс, Крым – она решила структурировать бизнес за границей, который начала строить еще в 2010 году", – отметил глава "Киевгорстроя".

Комментируя вопрос о покупке женой дома во Франции, Игорь Кушнир объяснил, что сделка по приобретению недвижимости была проведена с привлечением кредитных средств.

"Там кредиты дешевые под 2 процента, и она взяла на 12 лет. Но она может себе это позволить, а учитывая, что она уже иностранка, – больше полугода у нас в стране она не может. Она живет либо на Кипре, либо во Франции. Ей так удобно.

Более того, она все время помогает. Первые годы войны было миллионов на 30 передано через КГГА продуктов. Затем много автомобилей передано, дронов и еще много всего. Имеет благотворительный фонд, и она посылала отчет, что с начала полномасштабного вторжения около 2 миллионов долларов потрачено на помощь. Никто на этом не пиарится, никто на этом информационных поводов не создает – есть потребность и возможность, Оксана помогает. Мне приятно, что моя жена делает это. Опять-таки – без пиара и громких заявлений", – подчеркнул Игорь Кушнир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кушнир, имея третью группу инвалидности по онкологии, покорил Эверест. Он с женой стали первыми украинскими супругами, которые совершили восхождение на самую высокую вершину мира.

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