Бизнесу в Украине готовят проверки по новым правилам: нардепы одобрили законопроект

В Украине собираются перезагрузить систему проверок бизнеса. В Кабинете министров рассчитывают, что новый подход позволит заменить "карательно-репрессивный подход" к надзору и контролю на "превентивный и риск-ориентированный". В частности, станет меньше плановых проверок. При этом предполагается, что обновленные правила помогут ликвидировать схемы избегания законных проверок.

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Соответствующий правительственный законопроект № 5837, который лежал в парламенте с 2021 года, был принят в первом чтении 8 октября. За проголосовали 243 народных депутата (поименный список – ниже на этой странице).

Как объяснили в Министерстве экономики, цель документа – "создать благоприятную среду для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства". Законопроект является частью масштабной реформы по дерегуляции бизнеса.

"Мы стремимся перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный. Одна из ключевых целей — внедрить сбалансированную, прозрачную систему, которая гарантировала дальнейшее формирование благоприятного бизнес-климата и среды для развития бизнеса. Но одновременно защищала бы интересы государства и людей", – заявил первый замминистра экономики Алексей Соболев.

Проверки бизнеса по-новому: что предлагается в измененном подходе

Добровольное страхование гражданской ответственности за работу предпринимателей

Для застрахованных предпринимателей с средней и незначительной степенью риска уменьшится количество плановых проверок. То есть плановые проверки будут сосредоточены на высокорисковых предприятиях.

Аудит деятельности предпринимателей как предупредительная мера

Предприниматели смогут привлекать к такому аудиту специалистов органа контроля или независимой организации. Выявленные правонарушения можно будет исправить, при этом штрафы не будут накладываться.

Положительное заключение аудита позволит уменьшить количество плановых проверок в полтора раза. Так, период между проверками увеличится для высокой степени риска с 1 до 1,5 лет, для средней – с 3 до 4,5 лет, для незначительной – с 5 до 7,5 лет.

Создание в органах контроля института общественных советов по вопросам госконтроля с участием представителей бизнеса

В Минэкономики считают, что привлечение общественности к рассмотрению жалоб предпринимателей повысит объективность и публичность такого рассмотрения. Также это может снизить нагрузку на суды, благодаря практике досудебного рассмотрения жалоб.

Расширение функционала Инспекционного портала

В частности, меры контроля и обмена документами будут осуществляться в электронной форме. Также появится электронный кабинет для предпринимателей с возможностью подачи жалобы и отказа от комплексной проверки через е-систему и т.д.

Введение ответственности руководителя органа по контролю за несоблюдение подчиненными процедурных требований

Кроме того дисциплинарную ответственность за нарушение процедур будут нести должностные лиц органа по контролю. Для этого понадобится решение суда, который должен подтвердить незаконность решения органа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство впервые с начала полномасштабной агрессии РФ отменило мораторий на проверки некоторых предприятий непродовольственной продукции. Проверки будут касаться производства продукции, которая может быть потенциально опасна для потребителей.

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