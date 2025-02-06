Банки и обменники в Украине пересмотрели цены на доллар: какой курс установили
Наличный доллар в Украине снова подешевел после заметного роста. Так, 6 февраля американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,45/41,98 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в продаже составило 9 коп., хотя в покупке цена осталась прежней.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты вновь изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке просел сразу на 22 коп., до 41,14 грн/долл., а вот в продаже курс доллара повысился на 3 коп., до 41,69 грн. Следует учитывать, что ситуация в обменниках обычно очень динамичная, а потому курс может заметно измениться в течение дня.
За неделю банковские расценки на доллар тоже снизились. Удешевление в покупке составило 40 коп., а в продаже – 22 коп.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 6 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,66 грн. Это:
- на 10 коп. ниже курса, который действовал накануне;
- на 33 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 62 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 6 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,69 грн в покупке и 41,8 грн в продаже.
Курс доллара в банках: где покупать и продавать американскую валюту
Крупные коммерческие банки Украины 6 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,79-42,1 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,8-41,5 грн.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по итогам 2025 году ожидается рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, "заложенный" в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар. Международный валютный фонд (МВФ) придерживается аналогичных расчетов.
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