Банки и обменники в Украине пересмотрели цены на доллар: какой курс установили

Наличный доллар в Украине снова подешевел после заметного роста. Так, 6 февраля американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,45/41,98 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в продаже составило 9 коп., хотя в покупке цена осталась прежней.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты вновь изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке просел сразу на 22 коп., до 41,14 грн/долл., а вот в продаже курс доллара повысился на 3 коп., до 41,69 грн. Следует учитывать, что ситуация в обменниках обычно очень динамичная, а потому курс может заметно измениться в течение дня.

За неделю банковские расценки на доллар тоже снизились. Удешевление в покупке составило 40 коп., а в продаже – 22 коп.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 6 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,66 грн. Это:

на 10 коп. ниже курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 33 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 62 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 6 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,69 грн в покупке и 41,8 грн в продаже.

Курс доллара в банках: где покупать и продавать американскую валюту

Крупные коммерческие банки Украины 6 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,79-42,1 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,8-41,5 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,3 41,9 Ощадбанк 41,35 41,85 ПУМБ 41,5 42,1 Сенс Банк 41,5 42 Универсал Банк 40,8 41,8 Райффайзен Банк 41,35 41,82 Укргазбанк 41,5 41,85 Креди Агриколь 41,25 41,79 Укрсиббанк 41,35 41,99

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по итогам 2025 году ожидается рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, "заложенный" в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар. Международный валютный фонд (МВФ) придерживается аналогичных расчетов.

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