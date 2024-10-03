ДТЭК назвали лидером среди работодателей в украинской энергетике

Компания ДТЭК Рината Ахметова вошла в рейтинг "Топ-50 лучших мест для работы" по версии издания NV в партнерстве с Odgers Berndtson Ukraine.

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В этом рейтинге компании оценивались по трем основным критериям – поддержка ветеранов и их семей, материальная и нематериальная мотивация персонала, а также поддержка благосостояния сотрудников.

Среди энергетических компаний ДТЭК стал лидером в номинациях "поддержки ветеранов" и "мотивации персонала".

Всего в рейтинге представлено 11 отраслей, в том числе агро, банки, промышленность, IT, ритейл логистика и другие.

Ранее сообщалось, что ДТЭК создал отдельную программу медстрахования для ветеранов. Программа называется "Ветеран+" и в ней увеличили годовую страховую сумму на дополнительное покрытие диагностики, реабилитации и медикаментов. Также предусмотрено лечение хронических болезней или других специфических потребностей ветеранов.