ДТЭК направит на добычу украинского газа $120-130 млн

Несмотря на войну в этом году, компания ДТЭК инвестирует в добычу украинского газа $120-130 млн.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"В этом году мы планируем инвестировать $120–130 млн в добычу. 70% этих средств – разработка новых месторождений", – сказал Тимченко.

Он добавил, что газодобыча является очень капиталоемкой отраслью и только значительные инвестиции могут дать результат.

"Мы делали ставку на новейшие технологии, на сотрудничество с западными технологическими компаниями. Это нам позволило нарастить добычу с 400 млн кубометров до 2 млрд кубометров. Я всегда это привожу в пример. У Украины есть безумные перспективы добычи газа на глубине 6000-7000 м" - отметил он.

Кроме того, Тимченко подчеркнул, что ДТЭК поддерживает намерение НАК Нафтогаза пройти зиму без импорта газа.

"Это возможно. Мы будем его поддерживать (намерение - ред.) и путем увеличения добычи, и закачки газа в подземные хранилища" - прокомментировал гендиректор.

Напомним, ДТЭК инвестировал во время войны в добычу украинского газа. Так, в ноябре 2022 года "ДТЭК Нафтогаз" приобрел на открытом аукционе право на разработку двух газовых месторождений в Полтавской области: Майоровской площади за 1,1 млрд грн и Бирковско-Зиньковской за 211 млн грн.