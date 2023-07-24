ДТЭК изготовил 10 комбайнов и полмиллиона запчастей для эффективной работы шахт зимой

В первом полугодии этого года машиностроители ДТЭК Энерго изготовили 10 комбайнов и почти 500 тысяч запчастей, что позволит обеспечить потребности украинских шахт в необходимом оборудовании в разгар подготовки Украины к отопительному сезону.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В разгар подготовки Украины к предстоящему отопительному сезону машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать потребности украинских шахт в необходимом оборудовании. В первом полугодии этого года машиностроители компании изготовили 368 единиц горно-шахтного оборудования. Среди основного - 10 новых проходческих и очищаемых".

Также в январе-июне машиностроители ДТЭК изготовили более 486 тысяч запчастей и комплектующих. По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей – это залог устойчивости энергосистемы и позволит обеспечить украинцев светом и теплом.

"С начала полномасштабной войны, несмотря ни на что, наши машиностроители продолжают выполнять заказы и снабжать продукцией угледобывающие, а следовательно и энергетические и металлургические предприятия страны. Благодаря их работе шахтеры могут безопаснее и эффективнее работать и добывать больше угля для нужд украинских теплоэлектростанций", - рассказывает директор электронной электростанции.

Ранее в компании сообщали, что в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону шахтеры ввели в работу 14 из 27 запланированных в этом году угольных лав.