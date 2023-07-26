ДТЭК хочет построить в Украине еще 2 ГВт мощностей 'зеленой' энергетики, – Тимченко

К 2030 году компания ДТЭК планирует построить в Украине дополнительно 2 ГВт мощностей "зеленой" генерации.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"К концу 2024 года у нас будут готовы к строительству 600-700 МВт ветрогенерации. В целом к 2030-му планируем построить в Украине еще не менее 2 ГВт зеленой мощности", - сказал он.

Гендиректор ДТЭК отметил, что построив первую очередь Тилигульской ВЭС, компания показала, что готова брать на себя риски и строить во время войны.

"Чтобы запустить первую очередь станции, мы вложили собственные средства - €200 млн. Во вторую очередь мы готовы инвестировать €100-120 млн или 30% от стоимости проекта", - подчеркнул Тимченко.

Он добавил, что сейчас идут переговоры в Англии по привлечению остальных средств для завершения строительства этой ветроэлетростанции. В то же время при использовании 20% местного оборудования проект может получить страховку Великобритании.

Напомним, в мае ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны.