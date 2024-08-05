Долги перед 'зелеными' инвесторами сдерживают строительство новых энергомощностей, – Конеченков

Украина не может использовать свой потенциал по широкомасштабному строительству мощностей возобновляемой энергетики из-за нерешенной проблемы долгов и регуляторных препятствий, с которыми приходится сталкиваться внутренним и внешним инвесторам.

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Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

По его словам, несовершенство рыночных условий и регуляторной базы, с 2019 года повлекло за собой накопление долгов среди всех участников рынка по всей цепи поставок электроэнергии.

"Государство, в лице ГП "Гарантированный покупатель", которое выкупает у производителей "зеленую" электроэнергию по "зеленому" тарифу, задолжало перед производителями из ВИЭ и должно погасить в общей сложности еще около 17 млрд грн долга", – сказал Конеченков.

Он указывает, что из-за этого произошла ситуация, когда производители из ВИЭ вынуждены получать оплату за сгенерированную электроэнергию через год-два после того, как она была потреблена.

Конеченков отметил, что одновременно даже в условиях продажи электроэнергии на открытом рынке производители ВИЭ сталкиваются с различными регуляторными проблемами, которые негативно влияют на инвестиционный климат.

"Рынок все еще сталкивается с определенными регуляторными барьерами и несовершенствами, которые сдерживают широкомасштабное развитие ВИЭ по генерации и нивелируют преимущества свободного рынка", – добавил председатель правления УВЕА.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ за 2022-23 годы составляет ориентировочно 17 млрд грн, а с учетом накопленной задолженности за текущий год достигает 28,9 млрд грн.

По мнению инвесторов, правительство должно провести быстрые переговоры со всеми инвесторами по новым энергетическим мощностям в Украине и обеспечить выплату задолженностей за производимую электроэнергию, чтобы эти средства были направлены на строительство станций возобновляемой энергетики и системы накопления энергии.