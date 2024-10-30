Для полноценного импорта электроэнергии нужно отменить или существенно поднять прайс-кепы на энергорынке – ПЭР

Отмена или существенное ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепи. – Ред.) позволит полноценно использовать возможности импорта электроэнергии в Украину.

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Об этом говорится в сообщении общественной организации Первый энергетический совет (ТЭР).

В частности, организация приветствовала решение объединения европейских операторов системы передачи (ENTSO-E) об увеличении возможности импорта электроэнергии из стран ЕС в Украину и Молдову с 1700 до 2100 МВт.

В ТЭР подчеркнули, что это решение крайне важно для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона и привлечения дополнительных объемов импортной электроэнергии для покрытия прогнозируемого дефицита.

"Заметим, что для того, чтобы полноценно использовать пропускную способность для коммерческого импорта, рынок электроэнергии в Украине нуждается в отмене или, по меньшей мере, существенном повышении предельных цен", – подчеркнули в Первом энергетическом совете.

В ТЭР объяснили, что это подтверждает текущая ситуация на рынке "на сутки вперед", на котором цена электроэнергии в подавляющую часть периодов суток снова достигает установленных ограничений.

"Первый энергетический совет" отмечает необходимость своевременного принятия соответствующего решения об изменении предельных цен", – подытожили в ТЭР.

Ранее государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" призвал к полной отмене ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии. В случае невозможности этого компания предлагает внедрение европейских норм на рынке электроэнергии. Это необходимо для достижения market coupling, поскольку реальные цены на украинском рынке уже превышают установленные прайс-кепы, в то время как в Европе эти ограничения почти не достигаются.