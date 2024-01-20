Для поддержки работы энергосистемы правительство было вынуждено отменить запрет на отключение должников за свет – Минэнерго

Чтобы поддержать работу энергосистемы, правительство было вынуждено отменить мораторий на отключение должников, не платящих за свет.

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Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она напомнила, что решение о введении запрета на отключение должников было принято в начале полномасштабного вторжения, поскольку тогда в Украине ситуация была непонятной и непрогнозируемой.

Мораторий на отключение потребителей за долги действовал около двух лет до декабря 2023 года. За это время Минэнерго увидело тенденцию, когда потребители стали злоупотреблять возможностью не платить за электроэнергию.

"То есть сам запрет на отключение он же не означал, что не нужно платить за электроэнергию. Ведь это услуга, для поставки которой, для предоставления которой тоже задействовано огромное количество людей, и большие энергообъекты, и нужно было проводить ремонтную компанию", – подчеркнула Гринчук.

Замминистра энергетики подчеркнула, что мораторий был отменен не по всей Украине. Он продолжает действовать на тех территориях, где проходят боевые действия. Также потребителей, у которых имущество получило повреждения в результате боевых действий, не будут отключать электроэнергию из-за долгов.

Она подчеркнула, что очень странной выглядит ситуация, когда регионы, в которых вообще не было обстрелов, являются самыми большими должниками. В частности, Черновицкая область сформировала 1,2 млрд грн долга за электроэнергию. Также большие долги есть в Киеве и области.

"Решение, конечно, было непростым и Национальная комиссия, и Кабмин приняли такое решение в связи с тем, что энергетический сектор также нужно поддерживать и мы должны все как потребители, я так же как потребитель, мы должны понимать, что за эту услугу мы должны платить, а не относиться к ней, так как она просто должна быть и предоставлена бесплатно", – подчеркнула Гринчук.

Она добавила, что экономическая ситуация остается сложной по всей стране, но по сравнению с началом полномасштабного вторжения она несколько стабилизировалась.

"Поэтому мы все-таки призываем потребителей вернуться к пониманию того, что за потребленную электроэнергию нужно пытаться платить", – подытожила Гринчук.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.