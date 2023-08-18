Давление правоохранителей на бизнес: кейс Майницкого месторождения

Несмотря на продолжающуюся уже более полутора лет войну, продолжают всплывать истории о примитивном давлении правоохранителей на украинский бизнес. Одним из наиболее резонансных стал кейс ООО "Навигатор Майницкое", которое является единственным владельцем лицензии на добычу газа на Майницком месторождении Львовской области.

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В 2021 году это предприятие купила группа украинских бизнесменов – владельцев компании ООО "Села Энерджи", среди которых известный украинский инвестор Игорь Мазепа, уплатив за него 1 800 000 долларов.

Казалось бы, что компании, работающие в сфере газодобычи, в условиях борьбы за газовую независимость Украины должны пользоваться поддержкой и содействием со стороны властей, но наши правоохранители, как всегда, думают иначе.

В начале апреля 2023 года бывшие владельцы ООО "Навигатор Майницкое" акционеры ООО "Навигатор Комплект" подают в Главное следственное управление Нацполиции заявление о совершении преступления акционерами ООО "Села Энерджи".

Они якобы утверждают о неуплате Бонусного платежа владельцами ООО "Села Энерджи" за корпоративные права ООО "Навигатор Майницкое". Самое интересное в этой истории, что Хозяйственный суд города Киева признал, что пункты договора на которые ссылается ООО "Навигатор Комплект" ничтожны, а никакого обязательства по уплате Бонусного платежа не существует в правовом поле. Следовательно, это типичный корпоративный спор, который был решен хозяйственным судом в пользу ООО "Села Энерджи".

Однако проигрыш хозяйственного спора не остановил владельцев ООО "Навигатор Комплект" и Роман Кунцяк и Олег Токарь обратились за платной помощью правоохранителей, чтобы те использовали привычные для них методы давления и запугивания бизнеса для взыскания платежа, который платиться не должен был вообще, что прямо подтвердил хозяйственный суд . Интересно, что незадолго до этого половина корпоративных прав компании была продана адвокатскому объединению "АНДРИЙ МЯГКИЙ И ПАРТНЕРЫ".

Через неделю после поступления заявления о совершении преступления за подписью заместителя Генерального прокурора Игоря Мустецы сформирована группа прокуроров в составе восьми человек. Через два дня по приказу заместителя начальника ГСУ Нацполиции Сергея Гайду для расследования этого дела назначается 23 следователя. Возникает вопрос, что правоохранители собрались расследовать: большой террористический акт или обычный хозяйственный спор?

Началось все с того, что судьей Печерского районного суда города Киева Сергеем Волком по ходатайству правоохранителей наложен арест на корправа ООО "Навигатор Майницкое", арестованы банковские счета ООО "Села Энерджи" и ООО "Навигатор Майницкое", что останавливает работу этих важных предприятий для экономики Украины.

Уже 25 апреля этого года Главное следственное управление Нацполиции проводит одновременно 7 масштабных обысков в домах акционеров ООО "Села Энерджи", являющегося единственным владельцем ООО "Навигатор Майницкое", директоров и бухгалтеров двух компаний.

При проведении этих маски-шоу изымаются мобильные телефоны, ноутбуки, кроме того, была изъята значительная сумма средств, которая принадлежит отцу одного из основателей ООО "Села Энерджи", украинскому предпринимателю Дмитрию Олейнику, который вообще не является фигурантом уголовного производства.

После этого прокуроры Офиса генпрокурора Иван Чеченев и Павел Иванин обращаются в Печерский суд с ходатайством о наложении ареста на наличные, не привлекая при этом возражения адвокатов, которые они составили при обыске.

Апогей карательной машины продолжился и в дальнейшем и "славный" судья Печерского суда Олег Белоцерковец накладывает арест на значительную сумму наличности, которая принадлежит украинскому инвестору, который, как отмечалось, вообще никак не причастен к уголовному производству и изъятие которой не было предусмотрено постановлением на обыск. Более того, эта наличность должна была быть предназначена для инвестирования в восстановление промышленного предприятия на Житомирщине, которое было уничтожено российскими ракетами.

В конце мая после многочисленных жалоб бизнесменов на действия правоохранителей, расследование дела переходит в Государственное бюро расследований, после чего появилась надежда на дальнейшее правомерное поведение со стороны правоохранительных органов. Но, к сожалению, в Украине справедливости приходится сильно подождать.

Уже в июне арест наличности, наложенный судьей Белоцерковцем, был отменен Киевским апелляционным судом. Уголовный процессуальный закон утверждает, что такая наличность после этого должна быть немедленно возвращена владельцу. Однако денег Дмитрию Олейнику пришлось ждать больше месяца.

Интересно, что по нашей инсайдерской информации, негласным процессуальным руководителем этого дела является работник СБУ Левченко, который уверенно раздавал указания следователям ГСУ Нацполиции, а сейчас является куратором следователей ГБР, имея собственный имущественный интерес в этом деле.

Даже уже заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий в интервью Forbes признал, что кейс ООО "Села Энерджи" показателен с точки зрения примеров "наезда" на бизнес. Исходя из этого, возникает вполне логичный вопрос: о какой поддержке местного бизнеса во время войны говорит президент, о каком привлечении иностранных инвестиций рассказывают власти, когда в условиях войны наши правоохранители просто порочат требования закона и продолжают убивать критически важный бизнес, а все это координирует серый кардинал со стороны правоохранительной системы, нацеленный на собственную финансовую выгоду?