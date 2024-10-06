За сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти 14 тысяч семей после обстрелов
5 октября энергетики компании ДТЭК смогли возобновить электроснабжение домов 13,7 тысячи семей на Донетчине и Днепропетровщине. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность энергетики, продолжают работать и возвращать свет после вражеских атак.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК. В частности, в Донецкой области, где обстрелы ежедневно разрушают электросети. Здесь за сутки энергетикам удалось вернуть свет в дома 12,4 тысячи семей.
Не покидает враг атаковать и Днепропетровщину, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 1,3 тысячи домов.
Отмечается, что в некоторых населенных пунктах энергетики ДТЭК производили возвращение света уже десятки раз.
Напомним, недавно энергетики ДТЭК попали под обстрел, когда они возвращали людям свет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!