Введут ли графики отключения электроэнергии 29 сентября: энергетики рассказали, когда пользоваться мощными электроприборами

29 сентября отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Энергетики призывают использовать мощные электроприборы с 10:00 до 16:00 во избежание нагрузок на сеть.

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Об этом пишет "Укрэнерго". Украинские энергетики не планируют вводить графики отключения электроэнергии, несмотря на некоторые повреждения энергетических объектов.

По информации на этот день, ограничения на потребление электроэнергии также не предусматриваются. В то же время, специалисты обратились к гражданам с просьбой использовать энергоемкие приборы (если возможно) в период с 10:00 до 16:00. Это поможет сбалансировать нагрузку на энергосеть и избежать непредвиденных отключений.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру уже привели к повреждениям некоторых объектов, что требует от украинцев осмотрительного подхода к использованию электроэнергии. Особенно это касается использования энергоемких устройств, таких как стиральные машины, обогреватели и другие бытовые электроустройства. Таким образом, энергетические компании пытаются снизить риск аварийных ситуаций и облегчить нагрузку на энергосистему страны.

Эксперты отмечают, что отсутствие плановых отключений на конец сентября – это временное решение. Энергосистема остается уязвимой к атакам и погодным условиям, которые могут значительно усложнить ее работу в зимний период. Представители ООН уже обнародовали предупреждение, что зимой возможны отключения продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки в зависимости от региона.

Прогнозы на зимний период

Зимой энергетическая система Украины столкнется с дополнительными вызовами. Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщают, что отключение электроэнергии в зимний период может занять от 4 до 18 часов в сутки. Они посетили поврежденные энергетические станции, провели интервью с представителями правительства и экспертами по энергетике, а также анализировали технические данные для оценки масштабов возможных отключений.

Однако точный прогноз сделать невозможно из-за нескольких неизвестных факторов. Прежде всего дальнейшие атаки на энергетические объекты РФ могут существенно изменить ситуацию. Также влияние на работу энергосистемы будут иметь погодные условия, в частности, температура воздуха. Владимир Кудрицкий, бывший глава "Укрэнерго", предупреждал, что зимой без труда обойтись будет невозможно, и для стабильной работы энергосистемы необходимо, чтобы средняя температура не опускалась ниже 5-15 градусов тепла. Такой сценарий маловероятен, учитывая, что в январе 2024 года температура в Киеве достигла -15,8°C.

Отключения электроэнергии в холодные дни станут неизбежными. К примеру, в декабре 2023 года средняя температура в Киеве составляла +0,7°C, что ниже климатической нормы +3,2°C. Эти факторы усугубляют ситуацию в энергетике, и базовый сценарий, по прогнозам Министерства энергетики, предполагает дефицит электроэнергии в пиковые периоды на уровне около 30%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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