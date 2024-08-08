В Украине заявили о высоком потреблении электроэнергии: графики пока не будут применять, но в Минэнерго озвучили важное правило

В Украине потребление остается на высоком уровне. И хотя графики 8 августа применять не планируют, Минэнерго призвало всех украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Видео дня

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, ситуация в энергосистеме остается стабильной. "Призываем всех украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы", – говорится в публикации министерства на официальной странице в Telegram.

Энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. "Призываем, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - добавляют в "Укрэнерго".

Энергетики возобновили питание для 9103 потребителей, обесточивавшихся из-за боевых действий. "Из-за вражеских атак наша энергосистема потеряла 9 ГВт мощностей. Враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, ежедневно под обстрелы попадают подстанции и линии электропередачи, что приводит к ограничениям в передаче электроэнергии", - сообщают в ведомстве.

Проблемы со светом закончились?

Нет, на самом деле ситуация стабилизировалась на время. В последние дни июля "Укрэнерго" не применяло графики отключений, а объемы дефицита значительно снизились благодаря выходу из ремонта энергоблоков и сокращению потребления. Хорошая новость: вероятно, в ближайшее время ситуация будет только улучшаться.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в "Украинском медиа-центре" заявил, что ожидает улучшения ситуации в следующие несколько недель. "Если не будет каких-либо новых масштабных повреждений электростанций, то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в последующие несколько недель", – сказал он.

В то же время, заместитель председателя наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после того, как снизится температура воздуха. Аномальная жара уже позади, так что ситуация действительно стабилизировалась. При этом Бойко настроен более оптимистично: отключения можно избежать в течение трех месяцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!