В Украине вырастут тарифы на коммуналку: в НБУ объяснили, когда ждать

До конца 2025 года тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой в Украине не будут пересматриваться даже несмотря на инфляцию. Постепенное повышение стоимости услуг ЖКХ – ожидается с 2026 года.

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Об этом говорится в октябрьском инфляционном прогнозе Национального банка. Аналитики финрегулятора подчеркивают, что скорый рост стоимости тарифов ЖКХ приведет к росту инфляции.

"НБУ ожидает, что в течение 2024-2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в документе.

В Нацбанке отметили, что отдельным риском для прогноза инфляции есть неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов. "В случае быстрого повышения стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения", - добавили в НБУ.

Зато продолжительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции и отложит на будущее ценовое давление, отмечают финэксперты. Впрочем, это приведет к накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний, что усугубит риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшит инвестиционный потенциал отрасли.

Это ранее частично подтвердил и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Он подчеркнул, что цены на газ для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона. Повышение тарифов не планируется, и украинцы будут платить за газ по старым годовым тарифам.

Но, как уже сообщал OBOZ.UA, обновленный меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ) все же предполагает постепенное повышение коммунальных тарифов. Причем не только в послевоенный период, но и во время войны.

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