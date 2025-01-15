В Украине из-за ракетной атаки вводят экстренные отключения света: какие области зацепило

Утром 15 января российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины. В связи с этим в части областей были введены экстренные отключения света.

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Меры ограничения носят превентивный характер. Об этом в Facebook сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По информации министра, экстренные отключения электроэнергии происходят в связи с ракетным ударом российской армии по инфраструктуре Украины. Галущенко призвал следить за официальными уведомлениями об отключении света.

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения. Следите за официальными сообщениями. Пока продолжается опасность – будьте в укрытиях", – отметил министр.

По состоянию на 8:00 аварийные отключения света вводятся в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

В "Укрэнерго" напомнили, что при аварийных отключениях электроэнергии графики отключения света не действуют. Также в компании украинцам напомнили о необходимости потреблять электроэнергию экономно.

Во время ракетной атаки 15 января энергетический комплекс страны в очередной раз стал главной целью россиян. Путинские войска применяли крылатые ракеты авиационного и морского базирования, баллистические ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

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