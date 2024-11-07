В одной из областей ввели аварийные отключения света: введут ли графики по всей Украине

Из-за очередной атаки РФ 7 ноября на энергосистему в Житомирской области ввели аварийные отключения электричества, но энергетики активно работают над возобновлением поставок. В других областях отключения света пока не прогнозируются.

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Об этом сообщило Житомироблэнерго. "В связи с очередной атакой врага на энергетическую инфоструктуру области есть аварийные отключения в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах", – говорится в сообщении.

Россия шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, накапливаемых на аэродромах стратегической авиации. Темпы производства ракет не позволяют РФ вести интенсивную войну с их постоянным использованием, а шахеды являются более дешевым инструментом. "Эффективность этих БПЛА скорее подходит для гражданских террора, чем для использования по намеченным целям (процент их эффективности едва переваливает 10%)", - отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По информации Минэнерго. По состоянию на утро 7 ноября, энергетики Украины сообщили о возобновлении питания для более 26 тысяч потребителей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов и повреждений. В целом энергетическая система Украины остается сбалансированной, однако несет нагрузку из-за значительных разрушений инфраструктуры.

В условиях частых повреждений инфраструктуры гражданам рекомендуется экономить электроэнергию, особенно во время пиков с 17:00 до 22:00. Рациональное использование ресурсов в настоящее время поможет стабилизировать нагрузку на энергосистему, что будет существенно способствовать обеспечению бесперебойной поставки электроэнергии.

Благодаря оперативной работе энергетиков, питание удалось восстановить для 26 011 потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Это достижение свидетельствует о высоком уровне мобилизации энергетических служб и значительном прогрессе в работах на местах, несмотря на постоянные риски новых атак.

Для поддержки энергосистемы планируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы, общим объемом 1900 МВт*ч и мощностью 304 МВт. Это позволит стабилизировать поставки при новых повреждениях или пиковых нагрузках в критический период.

Одним из важнейших аспектов энергетической безопасности Украины остается стабильное функционирование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По информации энергетиков, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составляет 14,18 м, чего достаточно для поддержания потребностей станции. Показатели отвечают нормам, обеспечивающим безопасное функционирование атомной станции даже в сложных условиях.

Подготовка к зимнему периоду остается одной из главных задач для энергосектора Украины. По словам экспертов, система в целом хорошо подготовлена к зимним условиям благодаря значительным усилиям энергетиков и поддержке международных партнеров. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что модернизация энергосистемы и усиление защиты критической инфраструктуры уже позволяют выдерживать нагрузку от атак. Важным фактором стабильности энергоснабжения является доступ к импортной электроэнергии, которая покрывает часть потребностей и обеспечивает необходимые резервы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, этой зимой в Украине возможны отключения света при сильных морозах ниже -10°C на несколько дней. "Укрэнерго" планирует вводить графики ограничений в зависимости от температуры, сохраняя электроснабжение в наиболее критических условиях.

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