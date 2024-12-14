В ДТЭК рассказали, что будет со светом после масштабной атаки РФ

В Украине 13 декабря в результате масштабной атаки РФ были повреждены энергетические объекты. Самая тяжелая ситуация в Одессе, где до сих пор сохраняются экстренные отключения. При этом энергетики признают, что "ситуация непростая" по всей стране.

Видео дня

Как говорится в объяснении ДТЭК, помимо последствий атаки также на ситуацию влияет похолодание, что приводит к росту потребления. Атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети, ключевые объекты по всей стране.ТЕС ДТЭК также... Через атаку Укрэнерго было вынуждено увеличить количество отключений. Погрузка также возросла из-за похолодания. Ситуация не проста, поэтому графики могут меняться в течение суток", – отметили в компании.

13 декабря стал уже 12-й за этот год массированной атакой на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Чуть позже Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что 5 из 9 ядерных реакторов в Украине снизили мощность из-за ракетной атаки. При внезапном выходе из строя систем распределения электроэнергии атомным станциям нужно резко снижать мощность, что достаточно сложно реализовать на практике. Если это не произойдет вовремя, оборудование может просто сгореть, а последствия такой аварии могут представлять реальную опасность ядерной катастрофы.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет решаться ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - заявил утром 13 декабря министр энерге.

Впоследствии в "Укрэнерго" уточнили, что повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. В частности, об атаке на свои объекты сообщили в ДТЭК. "Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, повреждено оборудование... По предварительной информации, пострадавших нет. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят новые правила отключений, их могут ввести с нового года. Конкретные графики еще не составлены, но ключевые нормы отключений света по-новому уже известны.

При этом, как прогнозирует энергоэксперт Александр Харченко, отключения света зимой могут продолжаться до 8-10 часов в сутки. Однако ситуация может обостриться в случае массированных ракетных атак или ударов дронов по энергетической инфраструктуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!