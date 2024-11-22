"Укрэнерго" объявило новый график отключений света: какой режим будет 23 ноября
В Украине в субботу, 23 ноября, планируют ослабить режим отключений электроэнергии. Так, с 8 утра до 22 вечера отключать будут по одной очереди потребителей. Это означает, что количество часов без света должно сократиться по сравнению с сегодняшним днем, 22 ноября. Однако ситуация может меняться.
Об этом объявили в "Укрэнерго". "Время применения и объем ограничений будут следующими: 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.
Причина отключений остается прежней – последствия массированной атаки, которую РФ совершила на украинскую энергетику 17 ноября. Энергетики продолжают проведение восстановительных работ на энергообъектах, из-за чего возможности генерации тока и его передачи снижены.
"Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – предупредили в "Укрэнерго".
О таком сценарии предупреждали и в энергокомпании ДТЭК. Там добавили: графики иногда меняются без уведомлений из-за того, что ситуация в энергосистеме динамичная.
"Чем больше разрушений из-за обстрелов, тем ощутимее эти изменения. Когда мощности не хватает, а система может не справиться, "Укрэнерго" дает команду о дополнительных отключениях. Это может произойти в любой момент", – отметили в компании.
Энергетики призывают доверять информации об изменениях графиков только с официальных сайтов облэнерго, их соцсетей и чат-ботов. На сайте каждого облэнерго в Украине есть специальный раздел:
В Киеве и Киевской области уже обновили график отключений света на 23 ноября. Актуальное расписание выглядит так:
Также появились новые графики для Днепропетровской области и Одесчины. Максимальная длительность одного отключения планово составит 4 часа:
В целом количество очередей отключений – это техническая информация для облэнерго о том, в каких объемах нужно применить ограничение потребления тока. Однако для потребителей существует приблизительное соотношение количества очередей и часов без света:
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как сообщал OBOZ.UA, сроки отмены графиков отключений света в Украине будут зависеть от погоды, объемов потребления электроэнергии и стабильности энергосистемы в условиях безопасности. При отсутствии новых обстрелов у специалистов будет больше времени для восстановления сетей и стабилизации энергоснабжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!