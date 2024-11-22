"Укрэнерго" объявило новый график отключений света: какой режим будет 23 ноября

В Украине в субботу, 23 ноября, планируют ослабить режим отключений электроэнергии. Так, с 8 утра до 22 вечера отключать будут по одной очереди потребителей. Это означает, что количество часов без света должно сократиться по сравнению с сегодняшним днем, 22 ноября. Однако ситуация может меняться.

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Об этом объявили в "Укрэнерго". "Время применения и объем ограничений будут следующими: 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

Причина отключений остается прежней – последствия массированной атаки, которую РФ совершила на украинскую энергетику 17 ноября. Энергетики продолжают проведение восстановительных работ на энергообъектах, из-за чего возможности генерации тока и его передачи снижены.

"Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – предупредили в "Укрэнерго".

О таком сценарии предупреждали и в энергокомпании ДТЭК. Там добавили: графики иногда меняются без уведомлений из-за того, что ситуация в энергосистеме динамичная.

"Чем больше разрушений из-за обстрелов, тем ощутимее эти изменения. Когда мощности не хватает, а система может не справиться, "Укрэнерго" дает команду о дополнительных отключениях. Это может произойти в любой момент", – отметили в компании.

Энергетики призывают доверять информации об изменениях графиков только с официальных сайтов облэнерго, их соцсетей и чат-ботов. На сайте каждого облэнерго в Украине есть специальный раздел:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В Киеве и Киевской области уже обновили график отключений света на 23 ноября. Актуальное расписание выглядит так:

Также появились новые графики для Днепропетровской области и Одесчины. Максимальная длительность одного отключения планово составит 4 часа:

В целом количество очередей отключений – это техническая информация для облэнерго о том, в каких объемах нужно применить ограничение потребления тока. Однако для потребителей существует приблизительное соотношение количества очередей и часов без света:

1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;

4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, сроки отмены графиков отключений света в Украине будут зависеть от погоды, объемов потребления электроэнергии и стабильности энергосистемы в условиях безопасности. При отсутствии новых обстрелов у специалистов будет больше времени для восстановления сетей и стабилизации энергоснабжения.

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