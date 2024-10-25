Украинцы сидят без света: где пропала электроэнергия и что произошло

В ряде областей Украины более 8 тыс. потребителей остались без энергоснабжения. Причина – вражеские обстрелы.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. Там отметили, что речь идет о:

Днепропетровской области.

Здесь из-за боевых действий без электроснабжения 335 потребителей. По технологическим причинам обесточено 657 потребителей.

Донецкой области.

"В результате боевых действий за минувшие сутки обесточено 4,8 тыс. абонентов в 7 населенных пунктах. Энергетики возобновили электроснабжение более 4 тысяч абонентов в 4 населенных пунктах. На утро без света остаются 137 населенных пунктов – 91,9 тыс. абонентов", – говорится в сообщении.

Запорожской области.

В результате боевых действий без напряжения 3,7 тыс. потребителей в 51 населенном пункте.

Сумской области.

Всего из-за боевых действий без электроснабжения 101 населенный пункт – 7,4 тыс. абонентов.

Харьковской области.

Из-за вражеских обстрелов здесь "новые обесточивания потребителей". Всего на утро без электроснабжения 45,6 тыс. потребителей в 129 населенных пунктах.

Херсонской области.

"Всего в результате боевых действий в г. Херсон без электроснабжения 3 632 абонента. Всего в Херсонской области без света более 28 тыс. абонентов в 47 населенных пунктах", – сообщили энерегетики.

Черниговской области.

Здесь из-за боевых действий остаются без напряжения 28 населенных пунктов – 2,5 тыс. потребителей.

В Украине растет потребление электроэнергии

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили о росте потребления электроэнергии. Так, отметили там, по состоянию на 9:30 25 октября, потребление было на 3,5% выше, чем в предыдущий день. Причина – облачная погода в большинстве регионов Украины и пониженная эффективность бытовых солнечных электростанций (СЭС).

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00", – подчеркнули энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, жителям Запорожья следует готовиться к возможным перебоям со снабжением электроэнергией и "готовиться к худшему". Если ситуация сложится благоприятно и электричество будет, это станет приятным бонусом, но жители должны быть готовы к отсутствию света и тепла зимой.

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