Украинцам резко могут начать отключать свет 23 сентября: когда ожидается самый сложный период

Энергетики не прогнозируют отключений света в Украине 23 сентября – хотя такая вероятность и существует. Впрочем, в вечерние часы они ожидают сильную нагрузку на сеть, а потому призывают ограничить потребление ресурса в это время.

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Об этом сообщили в Минэнергетики. "Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Любые изменения узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго", – говорится в сообщении.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

При этом там подчеркнули: в пиковые часы потреблять энергию следует экономно и ответственно. Уменьшая таким образом "колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы".

В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили: речь о временном промежутке с 16:00 до 22:00. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Экономить электроэнергию призвали и в энергокомпании ДТЭК. Там объяснили: это позволит продлить период без отключений.

"Стабилизационные отключения на 23 сентября не запланированы. Пожалуйста, экономно используйте электроэнергию, чтобы так было и дальше", – рассказали в ДТЭК Киевские энергосети.

Какие приборы "едят" больше всего электроэнергии

Ранее же на Правительственном портале рассказали, что больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:

стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;

микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;

фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;

компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;

холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;

телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.

"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.

Что даст экономия энергии

В свою очередь, в Минэнергетики объяснили: экономить электричество нужно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Что поможет уменьшить продолжительность возможных отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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