Украинцам резко могут начать отключать свет 23 сентября: когда ожидается самый сложный период
Энергетики не прогнозируют отключений света в Украине 23 сентября – хотя такая вероятность и существует. Впрочем, в вечерние часы они ожидают сильную нагрузку на сеть, а потому призывают ограничить потребление ресурса в это время.
Об этом сообщили в Минэнергетики. "Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Любые изменения узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго", – говорится в сообщении.
При этом там подчеркнули: в пиковые часы потреблять энергию следует экономно и ответственно. Уменьшая таким образом "колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы".
В свою очередь, в "Укрэнерго" отметили: речь о временном промежутке с 16:00 до 22:00. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.
Экономить электроэнергию призвали и в энергокомпании ДТЭК. Там объяснили: это позволит продлить период без отключений.
"Стабилизационные отключения на 23 сентября не запланированы. Пожалуйста, экономно используйте электроэнергию, чтобы так было и дальше", – рассказали в ДТЭК Киевские энергосети.
Какие приборы "едят" больше всего электроэнергии
Ранее же на Правительственном портале рассказали, что больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:
- стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;
- микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;
- фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;
- компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;
- холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;
- телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.
"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.
Что даст экономия энергии
В свою очередь, в Минэнергетики объяснили: экономить электричество нужно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Что поможет уменьшить продолжительность возможных отключений.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.
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