Украинцам отключают свет из-за РФ и непогоды: где нет электроэнергии 14 октября

В Украине 14 октября не применяются графики отключений электроэнергии. Однако в трех регионах страны зафиксированы новые обесточивания потребителей из-за российских обстрелов. Еще в трех областях возникали аварийные ситуации из-за непогоды.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что в целом по состоянию на утро 14 октября без света полностью или частично оставались жители 553 населенных пунктов:

из-за боевых действий были новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Черниговской областях ;

; из-за последствий непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях.

по техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской и Запорожской областях.

Как уточнили в Министерстве энергетики, за сутки из-за вражеских обстрелов обесточено более 16 тыс. потребителей. В частности, на Донетчине за сутки без света остались 10,9 тыс. абонентов в четырех населенных пунктах.

"Энергетики возобновили электроснабжение для 7,5 тыс. абонентов в одном населенном пункте. На утро без света остаются 122 населенных пункта – 82,4 тыс. абонентов", – сообщили в министерстве.

В Сумской области в результате авиаударов и артобстрелов со стороны границы РФ без напряжения были 4,3 тыс. потребителей в 11 населенных пунктах. Всего без света остаются 119 населенных пунктов – 16,2 тысячи потребителей.

В результате вражеских обстрелов на Черниговщине остаются обесточенными 28 населенных пунктов – 1,9 тысячи абонентов. Из-за технологических нарушений без электроснабжения 630 абонентов в четырех населенных пунктах.

В Харьковской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Однако из-за неблагоприятных погодных условий на Харьковщине без электроснабжения 277 абонентов. За минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 1,9 тысяч абонентов. На утро из-за боевых действий в регионе оставались без напряжения 40,6 тыс. абонентов.

"Энергосистема остается сбалансированной. Однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, затрудняющим ее работу. Призываем продолжать экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления, особенно в вечерний период нагрузки с 17:00 до 22:00", – резюмировали в Минэнерго.

В "Укрэнерго" уточнили, что потребление тока соответствует сезонным показателям. Сегодня его уровень по состоянию на 9:30 был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 11 октября. Суточный максимум потребления фиксируется по вечерам. В это воскресенье он был на 4,2% выше, чем в минувшие выходные.

"Причина такой динамики – снижение температуры воздуха в большинстве регионов Украины", – объяснили энергетики. Они предупредили, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Отключения электроэнергии при заморозках: чего ожидать

В Минэнерго заверили, что октябрьские заморозки не повлекут за собой возвращение отключений света, поскольку энергосистема пока работает стабильно. Первые ночные заморозки уже зафиксированы, но ожидается, что они не будут продолжительными.

Как отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник, затяжное понижение температуры влияет на энергетическую систему из-за повышенного потребления электроэнергии, поскольку растет потребность в дополнительном отоплении помещений. Однако на сегодняшний день система готова к такому вызову.

Он напомнил, что уже все девять энергоблоков атомных электростанций вернулись работу после ремонтов, что помогает покрывать возрастающие потребности потребителей. При этом отопительный сезон в Украине начинается по решению местных органов власти, когда температура воздуха опускается ниже +8 градусов более трех суток подряд.

По прогнозам синоптиков, уже с 14 октября ожидается понижение температуры, а в западных областях первые заморозки были зафиксированы еще на выходных. Однако эти кратковременные заморозки не должны стать причиной возврата к отключениям света.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина успешно завершила ремонтную кампанию 2024 года, подготовив все девять атомных энергоблоков к зимнему сезону. Последний энергоблок одной из атомных электростанций был выведен из планового ремонта на 11 дней раньше, чем планировалось.

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