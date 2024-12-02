Украинцам снова будут отключать свет: "Укрэнерго" показал график на 3 ноября

Во вторник, 3 декабря, в Украине будут применяться плановые отключения электроэнергии. Относительно бытовых потребителей ограничения будут действовать с 7 до 21 часов, для промышленности – с 6 до 22 часов.

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Как сообщили в "Укрэнерго", ограничения применяются временно по причине повреждения энергообъектов во время ракетно-дроновой российской атаки на украинскую энергосистему 28 ноября. Энергетики показали графики отключений бытовых потребителей:

7:00–8:00 – одна очередь отключений;

8:00–19:00 – две очереди отключений;

19:00–21:00 – одна очередь отключений.

Графики ограничения мощности промышленных потребителей будут несколько жестче и будут действовать от 6 до 22 часов. В "Укрэнерго" заверили, что энергетики уже работают над скорейшим возвращением поврежденного агрессором оборудования в работу.

Также украинцев предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

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