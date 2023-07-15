Украинца обязали доплатить за электроэнгергию почти 7 тыс. грн: кого и за что будут штрафовать

Малиновский райсуд Одессы обязал местного жителя заплатить почти 7 тыс. грн "ДТЭК Одесские электросети" в результате перерасчета платежек за электроэнергию. После проверки счетчика специалисты обнаружили на нем следы магнита.

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Об этом говорится в материалах дела № 521/9687/23, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL. Решение приняли 11 июля 2023-го. Так, при проверке счетчика "обнаружены явные признаки вмешательства в параметры средства коммерческого учета путем использования магнита большой мощности".

Составлен Акт о нарушении № 8020563 от 08.09.2021 г., который подписал сын владельца квартиры. Однако оплачивать штраф семья отказалась. В результате ДТЭК обратился в суд. Рассмотрев материалы дела, ответчика обязали оплатить не только штраф, но и судебный сбор.

"Взыскать в пользу акционерного общества "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" 4237 гривен. Взыскать в пользу акционерного общества "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" 2684 гривни", – говорится в решении суда.

В Украине вернули обязательную поверку счетчиков. В некоторых случаях это может привести к назначению штрафов на десятки тысяч гривен.

Цель такой поверки – убедиться, что счетчик работает правильно, а потребитель не вмешивался в его работу. Проблема заключается в том, что если эксперты находят какие-либо повреждения, которые они могут идентифицировать как намеренное вмешательство в работу прибора учета (например, следы, которые напоминают следы от магнита), то доначислить могут десятки и даже сотни тысяч гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.

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