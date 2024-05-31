Свет в Киеве могут отключать без предупреждения: что нужно знать о графиках и режимах ограничений

В Киеве 31 мая не планируется применять почасовые отключения света. Но отключать свет могут и не по графику – например, утром 31 мая часть жителей столицы осталась без электроснабжения из-за атаки россиян. Аналогичная ситуация – когда свет исчезает без предупреждения – может возникать вследствие аварий, внезапного дефицита в энергосистеме и т.д.

Как объяснили в энергокомпании ДТЭК, 31 мая перебои с подачей электричества возникли из-за попадания обломков ракеты в трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе. Как уточнили в Минэнерго, без света в целом осталось около 600 абонентов. Большинству отключенных потребителей уже вернули свет, остальных подключат к сети в течение дня.

Киевлянам следует различать типы отключений электроэнергии, ведь если у вас пропал свет, это не обязательно означает применение почасовых отключений. Основных режимов ограничений энергоснабжения в Украине существует два:

графики аварийных отключений (ГАО, укр. "ГАВ"), они же экстренные отключения света: они вводятся без предупреждений при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;

при аварийном дефиците мощности в энергосистеме; графики почасовых отключений (ГПО, укр. "ГПВ"), они же стабилизационные отключения или плановые отключения: они имеют четко определенный промежуток действия и вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме.

К слову, как предупреждают энергетики, уже скоро ситуация изменится и почасовые графики в Киеве начнут действовать снова. Дело в том, что нынешнее улучшение ситуации с подачей электроэнергии было связано с выходом из ремонтов блоков АЭС и солнечной погодой в большинстве регионов Украины, что поддержало солнечную генерацию.

"Уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", – объяснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Когда это произойдет, снова станут актуальными уже составленные графики отключений света. О том, где их искать и как правильно трактовать, рассказываем ниже.

Отключения электроэнергии по графику: как узнать время в Киеве

В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутках разделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения:

белый – свет есть (если нет обстрелов и аварий);

темно-серый – гарантированное отключение (если в это время применяются почасовые графики);

светло-серый – возможны отключения (если действуют почасовые графики).

Каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без света (с часами вероятных отключений) для каждой группы – суммарно 18 часов в сутки. Гарантированные отключения – суммарно от 9 до 12 часов в сутки, в зависимости от дня недели.

Чтобы узнать свои часы отключений, не обязательно знать номер группы или очереди. График ищется по конкретному адресу с помощью таких ресурсов:

сайты ДТЭК : "ДТЭК Киевские электросети";

: "ДТЭК Киевские электросети"; чат-бот : ДТЭК КЭС;

: ДТЭК КЭС; телефоны: 1588, (044) 202 15 88 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

График отключений в Киевской области: где узнать

На Киевщине действуют похожие с Киевом графики – есть гарантированные отключения, а есть возможные. Однако все зависит от населенного пункта.

В некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты, например, в Яготине каждое отключение длится по 2 часа. Узнать свой график можно:

на сайте ДТЭК – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

– "ДТЭК Киевские региональные электросети"; в чат-боте для области – ДТЭК КРЭС;

для области – ДТЭК КРЭС; по телефонам для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине тариф на электроэнергию с 1 июня вырастет с 2,64 до 4,8 грн за 1 кВт*ч (при потреблении от 100 кВт*ч в месяц). В результате семья со средним потреблением (168 кВт*ч) будет ежемесячно платить за электроэнергию 806,4 грн вместо 443,5 грн.

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