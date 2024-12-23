Сколько нужно будет платить за свет за декабрь: украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч

За декабрь украинцы заплатят за свет по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он же будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Будут ли повышать стоимость "коммуналки" после указанного срока, пока неизвестно.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

О том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Либо не будет электричества, либо будут рыночные цены

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал OBOZ.UA, что украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Ожидать же новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

"Я абсолютно уверен, что это произойдет. Потому что у нас есть очень простой выбор: или не будет электричества, или будут рыночные цены. Думаю, что они (рыночные тарифы. – Ред.) где-то в течение года-полтора будут появляться. Возможно, с каким-нибудь переходным периодом. Но я не вижу тому альтернатив", – признал эксперт.

При этом он заверил: для части клиентов переход на рыночные тарифы будет означать снижение цены. Однако в целом, "все должны покупать электричество на рынке".

В то же время, отметил Харченко, переход на рыночные тарифы должен будет сопровождаться адресной поддержкой тех, для кого новые расценки окажутся непосильными. Тем более, что это окажется дешевле, чем компенсировать текущий низкий тариф.

"Дешевле будет дать полную поддержку, скажем, ветеранам, пенсионерам, – даже на 90% компенсировать рыночные цены. Но при этом для государственного бюджета это будет в 2,5-3 раза меньше нагрузки, чем низкие тарифы, которые мы сейчас имеем. Ведь поступления увеличатся", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время за декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. Ныне стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

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