Ситуация в энергетике в Украине изменилась: введут ли графики 5 октября

В Украине 5 октября отключения электроэнергии не планируются. В системе – достаточный объем тока, а ситуация изменилась. Однако энергетики все равно просят пользоваться мощными приборами с 10:00 до 16:00.

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"Меры ограничения потребления не планируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Ольга Буславец, бывшая и. министра энергетики, на своей странице в Facebook отметила, что с начала октября наблюдается значительный профицит электроэнергии в энергосистеме Украины. Это обусловлено низким потреблением и выведением в работу очередного атомного энергоблока. В некие часы электроэнергия даже экспортируется с мощностью до 400 МВт.

"Но такая ситуация временна до первых холодов, которые нас ждут уже в ноябре. Не говоря уже о потенциальных угрозах повреждения энергогенерирующего и инфраструктурного оборудования от атак врага, которые, очевидно, будут продолжаться", – пояснила она.

"То есть риск дефицита до 6 ГВт, о котором писали в МЭА неделю назад, остается. Хотя по моим расчетам дефицит мощности зимой меньше и не должен быть больше 4,5 ГВт, и импорт электроэнергии из стран ЕС является критически важным", – добавила Буславец. .

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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