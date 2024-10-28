Россия атаковала энергообъекты в нескольких областях Украины: введут ли графики

Сегодня, 28 октября, враг нанес авиационный удар по энергетической инфраструктуре Конотопского района, что оставило жителей Сумской области без света. Аварийные отключения также применены в Полтавской области с 9.00.

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О ситуации в районе Конотопа рассказала Сумская областная военная администрация. Российские войска применили дроны-камикадзе типа "Шахед", что повлекло за собой значительные перебои в электроснабжении по всей области. Без света остались тысячи домохозяйств, и эта ситуация может иметь длительные последствия, поскольку разрушение задело и другие системы жизнеобеспечения.

На месте происшествия сейчас работают аварийные службы, оперативно ведущие восстановительные работы. Параллельно украинские Воздушные силы и ПВО успешно отразили атаку, уничтожив 6 вражеских дронов.

В Полтавской области применили графики аварийных отключений света. Соответствующее распоряжение предоставило "Укрэнерго". ГАВ работает с 09:01 на территории Миргородского, Лубенского и Полтавского районов.

Начало отопительного сезона в Украине сопровождается дополнительными вызовами для жителей многих регионов, в том числе и Сумщины, где необходимость подготовки к зиме стала более острой из-за обстрелов инфраструктуры. Чтобы обеспечить тепло и повысить энергоэффективность, важно заранее подготовить систему отопления в доме.

Первым шагом является проверка системы отопления на возможные протечки. Внимательно осмотрите соединение труб, где чаще всего могут возникать дефекты. Если обнаружено течение, следует немедленно вызвать мастера, поскольку во время отопительного сезона небольшое течение может привести к более серьезным проблемам и значительным потерям тепла.

Со временем внутри радиаторов накапливаются отложения, ухудшающие теплоотдачу. Для эффективного прогрева помещений следует отмыть систему отопления. Это сложная процедура, поэтому лучше обратиться к профессионалам, которые очистят батареи от загрязнений, что позволит значительно снизить потребление энергии и обеспечить комфортную температуру в доме.

Воздушные пробки в системе отопления могут снизить эффективность нагрева, а батареи будут греться неравномерно. Для этого необходимо открыть специальный клапан для отвода воздуха на батарее и ждать, пока вода начнет вытекать без пузырьков. Это поможет улучшить работу системы и обеспечить равномерный обогрев помещения.

Наличие терморегуляторов на радиаторах значительно упрощает контроль температуры, но для их эффективной работы следует убедиться, что все приборы функционируют правильно. Если терморегуляторы работают со сбоями, следует отремонтировать или заменить их, чтобы регулировать уровень тепла в соответствии с погодными условиями и собственными потребностями.

Учитывая ситуацию в Украине, власти призывают граждан готовиться к возможным перебоям в снабжении электроэнергией. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о необходимости иметь запасные источники энергии, в том числе генераторы и когенерационные установки. В условиях регулярных обстрелов такие меры способны обеспечить минимальные потребности энергии на больших котельных и других важных объектах инфраструктуры.

Федоров отметил, что спрос на когенерационные установки значительно возрос и Украина активно привлекает международных партнеров для финансовой помощи на их закупку. В Запорожье планируется установка первых таких установок до середины декабря, что позволит поддерживать водоснабжение, освещение и тепло в случае наихудшего сценария.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жителям Запорожья следует готовиться к возможным перебоям со снабжением электроэнергией и "готовиться к худшему". Если ситуация сложится благоприятно и электричество будет, это станет приятным бонусом, но жители должны быть готовы к отсутствию света и тепла зимой.

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