Потребление растет, отключения света могут вернуться: что нужно знать о ситуации 9 августа

В Украине растет потребление электроэнергии из-за жары. Однако, несмотря на это, отключения света 9 августа пока не прогнозируются. Ситуация, тем не менее, еще може измениться.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Из-за жаркой погоды в южных областях потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 9 августа, по состоянию на 9:30 уровень потребления на 2,7% выше, чем в это же время вчера, 8 августа", – отметили в компании.

Накануне, напомним, ограничения на потребления тока возвращали для бизнеса и промышленности. Не исключено, что сегодня это может повториться.

"Вчера (8 августа. – Ред.) максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы. Он был на 2,2% выше, чем в предыдущие сутки. Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно", – предупредили энергетики.

Они напомнили, что энергосистема страны все еще восстанавливается после массированных атак со стороны России. В частности, продолжаются аварийные и плановые ремонты на энергетических объектах.

Поэтому украинцев призывают экономить электроэнергию, особенно в жару. Пользоваться мощными электроприборами рекомендуется с 11:00 до 15:00, когда активнее всего работает солнечная генерация.

Кроме того, из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 485 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Сумской и Житомирской областях.

Когда могут вернуться массовые отключения света и как подготовиться

Энергетики ожидают значительного ухудшения ситуации с дефицитом тока уже зимой. Потому для подготовки к отопительному сезону украинцам следует выбрать альтернативный источник энергии.

Как рассказал исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, есть два основных варианта: либо ставить генератор, либо устанавливать аккумуляторные блоки.

При этом стоит учитывать, что стоимость электроэнергии, произведенной с помощью генератора, составит около 25 грн за кВт*ч. "Генератор берет от 1 до 1,5 литра, такой, средний, на час, бензина я имею в виду. Соответственно это вам формирует стоимость электроэнергии где-то на уровне, по крайней мере, от 25 гривен и выше. Поэтому это недешевое удовольствие", – сказал энергетик.

Павлюк считает, что аккумуляторные системы являются наиболее подходящим вариантом, т.к. они накапливают ток из общей сети. Помимо прочего, их можно устанавливать в квартирах в многоэтажках.

"Могут быть зарядные станции отдельные. Есть профессиональные, уже такие, хорошие заводские системы, базирующиеся на литиевых аккумуляторах. Не на AGM, не на кислоте, а на литиевых системах. Они тоже разные... Но, в принципе, общая тенденция в Европе такова, что они будут стоять, рано или поздно, во всех квартирах, во всех домохозяйствах", – считает специалист.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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