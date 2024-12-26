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По всей Украине действуют графики, в одной области вводили экстренный режим: что происходит с отключениями света 26 декабря

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
369
Как отключают свет 26 декабря

В Украине в четверг, 26 декабря, графики отключений света для бытовых потребителей применяются с 8 утра. Ограничения планируют использовать до 21:00, причем с 8:00 до 17:00 в более жестком режиме. В то же время на Сумщине с самого утра временно вводили экстренные (аварийные) отключения электроэнергии.

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Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Как сообщили в "Сумыоблэнерго", с 06:37 до 08:00 в регионе действовали экстренные отключения для двух очередей потребителей.

"В 08:00 графики аварийных отключений на территории Сумщины отменены в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго". С 08:00 начинают действовать графики почасовых отключений в объеме полутора очередей", – говорится в сообщении

Кроме того, в Харьковской области после российской атаки сохраняются серьезные перебои с отоплением. К вечеру 25 декабря тепло вернули более чем 300 тыс. абонентов, но ремонты продолжаются. Восстановление проводят для 1055 многоквартирных домов в самом Харькове, что составляет 92 104 абонента, а также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района.

Как заявляли в "Укрэнерго", в целом 26 декабря ограничения для бытовых потребителей применяются в таком объеме: 

  • 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
  • 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса действуют на два часа дольше – с 7 утра до 22 вечера. При этом не отключают критические предприятия и тот бизнес, который импортирует более 60% тока для собственных нужд.   

"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – объяснили энергетики.

Они также предупредили, то время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала графики на 26 декабря для Киева и Киевской области. Для большинства групп на день запланировано по одному отключению, максимальное время без света подряд – 3,5 часа.

График отключения электроэнергии Киев
Как отключают свет в Киеве
Какие графики на Киевщине 26 декабря
График отключения электроэнергии Киевская область

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

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