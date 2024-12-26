По всей Украине действуют графики, в одной области вводили экстренный режим: что происходит с отключениями света 26 декабря
В Украине в четверг, 26 декабря, графики отключений света для бытовых потребителей применяются с 8 утра. Ограничения планируют использовать до 21:00, причем с 8:00 до 17:00 в более жестком режиме. В то же время на Сумщине с самого утра временно вводили экстренные (аварийные) отключения электроэнергии.
Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Как сообщили в "Сумыоблэнерго", с 06:37 до 08:00 в регионе действовали экстренные отключения для двух очередей потребителей.
"В 08:00 графики аварийных отключений на территории Сумщины отменены в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго". С 08:00 начинают действовать графики почасовых отключений в объеме полутора очередей", – говорится в сообщении
Кроме того, в Харьковской области после российской атаки сохраняются серьезные перебои с отоплением. К вечеру 25 декабря тепло вернули более чем 300 тыс. абонентов, но ремонты продолжаются. Восстановление проводят для 1055 многоквартирных домов в самом Харькове, что составляет 92 104 абонента, а также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района.
Как заявляли в "Укрэнерго", в целом 26 декабря ограничения для бытовых потребителей применяются в таком объеме:
- 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
- 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Графики для промышленности и бизнеса действуют на два часа дольше – с 7 утра до 22 вечера. При этом не отключают критические предприятия и тот бизнес, который импортирует более 60% тока для собственных нужд.
"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – объяснили энергетики.
Они также предупредили, то время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:
К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала графики на 26 декабря для Киева и Киевской области. Для большинства групп на день запланировано по одному отключению, максимальное время без света подряд – 3,5 часа.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.
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