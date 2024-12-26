По всей Украине действуют графики, в одной области вводили экстренный режим: что происходит с отключениями света 26 декабря

В Украине в четверг, 26 декабря, графики отключений света для бытовых потребителей применяются с 8 утра. Ограничения планируют использовать до 21:00, причем с 8:00 до 17:00 в более жестком режиме. В то же время на Сумщине с самого утра временно вводили экстренные (аварийные) отключения электроэнергии.

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Что происходит в энергосистеме и какие графики работают, пишет OBOZ.UA. Как сообщили в "Сумыоблэнерго", с 06:37 до 08:00 в регионе действовали экстренные отключения для двух очередей потребителей.

"В 08:00 графики аварийных отключений на территории Сумщины отменены в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго". С 08:00 начинают действовать графики почасовых отключений в объеме полутора очередей", – говорится в сообщении

Кроме того, в Харьковской области после российской атаки сохраняются серьезные перебои с отоплением. К вечеру 25 декабря тепло вернули более чем 300 тыс. абонентов, но ремонты продолжаются. Восстановление проводят для 1055 многоквартирных домов в самом Харькове, что составляет 92 104 абонента, а также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района.

Как заявляли в "Укрэнерго", в целом 26 декабря ограничения для бытовых потребителей применяются в таком объеме:

08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;

17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Графики для промышленности и бизнеса действуют на два часа дольше – с 7 утра до 22 вечера. При этом не отключают критические предприятия и тот бизнес, который импортирует более 60% тока для собственных нужд.

"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – объяснили энергетики.

Они также предупредили, то время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

К примеру, энергокомпания ДТЭК обнародовала графики на 26 декабря для Киева и Киевской области. Для большинства групп на день запланировано по одному отключению, максимальное время без света подряд – 3,5 часа.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

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