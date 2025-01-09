Украинцам рассказали, будет ли повышение тарифа на свет: сколько будут платить за 1 кВт*ч

В украинских медиа распространилась информация о возможном повышении тарифа на электроэнергию до 6,68 грн/кВт-час, но сейчас цена остается 4,32 грн/кВт-час, а для двухзонных счетчиков в ночное время – 2,16 грн/кВт-час. Какие-либо сообщения об изменении тарифов являются дезинформацией, поскольку ни одно решение об их пересмотре не принято.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. На днях в украинском информационном пространстве начала активно распространяться новость о якобы резком повышении тарифов на электроэнергию для населения.

Автор этого прогноза отметил, что постепенный рост тарифов является якобы требованием МВФ. Он предположил, что повышение будет происходить поэтапно: сначала до 6,5-7 грн, а затем до 9 грн за киловатт-час. В сети также активно цитировали другие заявления экспертов, которые предполагали, что это только вопрос времени, ведь в прошлом году рыночная цена составляла 6,5-7 грн.

На фоне этих слухов Минэнерго обнародовало официальное опровержение этой информации. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день нет ни одного решения или даже проекта решения о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

"Распространение ложных заявлений по тарифам – это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине. Будьте внимательны и доверяйте только официальным источникам", – говорится в сообщении Министерства. Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что вопрос изменения тарифов вообще не рассматривается, и все сообщения об этом являются дезинформацией, направленной на усиление напряжения среди населения.

По состоянию на начало 2025 года тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить вдвое меньше в ночное время – с 23:00 до 07:00 действует тариф 2,16 грн/кВт-час.

Хотя в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, он не распространяется на электроэнергию. Однако правительство неоднократно обещало не менять тарифы для населения как минимум до завершения отопительного сезона. В Министерстве энергетики подчеркивают, что нет оснований для пересмотра тарифов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тариф на газ для бытовых потребителей в 2025 году останется неизменным и составит 7,96 грн. за кубометр до конца апреля. Мораторий на повышение тарифов для населения, установленный с 2022 года, продолжает действовать.

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