Отключения света возвращаются: в одном из городов планируют вводить стабилизационные графики

В Киеве могут быть введены стабилизационные графики отключений электроэнергии из-за повреждения энергосистемы в результате массированной атаки 17 ноября. Окончательное решение об отключениях будет принято после завершения оценки повреждений.

Видео дня

Об этом сообщил спикер КМВА (Киевской городской военной администрации) Михаил Шаманов в эфире телемарафона. Массированный удар РФ привел к значительным повреждениям объектов генерации и передаче электроэнергии по всей Украине.

"Мы понимаем и вы должны понять, что так или иначе Киев является частью большой инфраструктуры, я имею в виду энергетической инфраструктуры. Сейчас действуют экстренные отключения. Также не исключено, что в будущем будут применены стабилизационные отключения ", – сообщил Шаманов, добавив, что последствия атаки уже начали оперативно устранять.

Киев является частью большой энергосистемы страны, взаимосвязанной с другими регионами. В связи с этим стабилизационные отключения могут быть введены в качестве превентивной меры для снижения нагрузки на сеть и предотвращения аварий. В настоящее время проводится оценка повреждений, и окончательное решение о введении графиков будет принято в ближайшее время.

По сообщению энергетической компании ДТЭК, экстренные отключения, введенные во время атаки, уже отменены в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий обстрелов и возобновления энергоснабжения. В частности, восстановительные работы ведутся по резервным схемам, а разрушенное оборудование демонтируется и готовится к замене. Массированный обстрел 17 ноября задел несколько важных энергообъектов по всей стране:

Волынская область: попадание по объектам энергетической инфраструктуры повлекло за собой отключение электроэнергии в некоторых районах;

попадание по объектам энергетической инфраструктуры повлекло за собой отключение электроэнергии в некоторых районах; Одесская область: прилеты повредили объекты генерации, что привело к остановке электротранспорта и проблемам водоснабжения;

Винницкая область: зафиксировано попадание по критическим объектам, что привело к аварийному отключению света;

зафиксировано попадание по критическим объектам, что привело к аварийному отключению света; Кривой Рог: обстрелы повлекли за собой масштабные отключения электроэнергии, жители предупреждены о возможных перебоях со снабжением;

обстрелы повлекли за собой масштабные отключения электроэнергии, жители предупреждены о возможных перебоях со снабжением; Ровенская область : попадание в энергетическую инфраструктуру вызвало сбои в электроснабжении отдельных районов.

Энергетики уже приступили к устранению последствий атаки, однако работы возможны только там, где разрешается ситуация безопасности. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "свет победит", подтверждая готовность энергетиков быстро возобновить электроснабжение.

В КМВА также объясняли, что графики аварийных отключений могут быть введены в качестве превентивной меры в случае угрозы ракетных ударов. Это не связано с дефицитом тока, а необходимым шагом для обеспечения стабильной работы энергосистемы во время атак.

Генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко отметил, что подобные отключения зависят не от дефицита электроэнергии, а от угрозы со стороны агрессора. "Отключения будут проводить столько, сколько нужно, чтобы защитить систему. Никто не хочет этого делать без надобности, но мы находимся в состоянии войны", – сказал Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 16 ноября находящаяся в оккупации Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Поврежденная инфраструктура усложняет работу энергосистемы по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!