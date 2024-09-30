Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" объяснили, чего ждать 30 сентября

В Украине, несмотря на ночной российский обстрел, 30 сентября не планируются отключения электроэнергии. В то же время энергетики призывают украинцев до 10 утра и после 16 часов вечера не пользоваться мощными электроприборами, т.к. в энергосистеме в это время сохраняется дпефицит.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления не планируются. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем – с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении.

Дело в том, что в текущих обстоятельствах наименьшая нагрузка на энергосистему фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых солнечных электростанций (СЭС). Поэтому именно период с 10:00 до 16:00 лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами и т.д.

Предполагается, что зимой энергетическая система Украины столкнется с дополнительными вызовами. В частности, представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщают, что отключения электроэнергии в зимний период может составлять от 4 до 18 часов в сутки.

Впрочем, точный прогноз пока сделать невозможно. Прежде всего, ситуацию могут изменить дальнейшие атаки Рф на энергетические объекты. Также влияние на работу энергосистемы будут иметь погодные условия, в частности, температура воздуха.

Владимир Кудрицкий, бывший глава "Укрэнерго", предупреждал, что зимой обойтись без отключений можно было б при средней температуре не ниже 5-15 градусов тепла. Такой сценарий маловероятен, учитывая, что в январе 2024 года температура в Киеве достигла -15,8°C.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинцам стоит защитить свою технику от возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только выключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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