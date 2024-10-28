В двух областях ввели графики отключений света: будут ли массовые ограничения по всей Украине

Отключение света в Сумской и Полтавской областях не начало массовых ограничений электроэнергии в стране. Графики отключений будут отменены после завершения восстановительных работ.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Как пишет hromadske, графики отключений света на Полтавщине и Сумщине ввели из-за обстрелов российских военных.

Аварийные отключения электричества в Полтавской области объясняются обстрелами энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области. Массированные отключения по всей стране "еще не начались", добавили в "Укрэнерго".

В ночь на 28 октября россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях, в результате чего утром "Укрэнерго" применило аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей. В "Укрэнерго" отметили, что в настоящее время украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Но недавно глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров призвал жителей региона "готовиться к худшему", учитывая возможные перебои со снабжением электроэнергией. Если ситуация сложится благоприятно и электричество будет, это станет приятным бонусом, но жители должны быть готовы к отсутствию света и тепла зимой, но основной угрозой для Запорожья является нарушение работы водонапорных станций.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии уже в начале ноября из-за роста потребления на фоне похолодания. Эксперты прогнозируют, что отключений не избежать, особенно в проблемных регионах страны.

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