Отключение электроэнергии 3 ноября: в Минэнерго рассказали, из каких стран прогнозируется импорт

3 ноября в Украине не прогнозируются массовые отключения, но энергетическая система все еще находится под большой нагрузкой. Для поддержания стабильности Украина импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт*ч.

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Об этом пишет Минэнерго. Украинские энергетики, в том числе работники ДТЭК и "Укрэнерго", работают над восстановлением разрушенных объектов энергетической инфраструктуры.

Восстановление чрезвычайно важно, поскольку боевые действия и обстрелы продолжают наносить ущерб сетям и оборудованию. За последние сутки, по состоянию на 3 ноября, удалось подключить к электросети более 16 тысяч потребителей, обесточенных из-за обстрелов.

Это восстановление критическое для обеспечения электроснабжения в пострадавших районах и свидетельствует о мощной работе энергетиков даже в сложных условиях. Ежедневная работа по восстановлению сетей продолжается во многих областях Украины, и, несмотря на риски, энергетики продолжают возвращать свет в дома тысяч украинцев.

Сейчас энергосистема Украины сбалансирована благодаря эффективному управлению ресурсами и постоянной адаптации к условиям боевых действий. Однако значительные повреждения энергетической инфраструктуры ставят перед энергетиками вызовы, требующие координации и стабилизационных мер. В таких условиях особенно важно, чтобы граждане рационально использовали электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления с 17:00 до 22:00. Это позволяет снизить нагрузку на сеть и помогает поддерживать стабильность системы.

Украина активно использует возможность импорта электроэнергии для стабилизации энергетического рынка. Сегодня запланирован импорт электроэнергии из нескольких соседних стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы. Общий объем планируемого импорта составляет 6000 МВт*ч, что позволяет Украине не только покрыть потребности потребителей, но и создать резерв мощности на случай критических ситуаций. Этот импорт также способствует повышению надежности системы и снижению рисков, связанных с перегрузкой внутреннего поколения.

Энергетические компании и Министерство энергетики призывают граждан сохранять умеренность в потреблении электроэнергии, особенно в пиковые часы вечером. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему, которая и так работает под большим давлением. Рациональное использование электроэнергии уменьшает вероятность аварийных отключений и способствует поддержанию стабильного электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинской энергосистеме есть небольшой дефицит, однако "Укрэнерго" успешно удерживает баланс между генерацией и потреблением электроэнергии. Поэтому в ближайшие 2-3 недели не ожидается введение графиков отключений света.

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